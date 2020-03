POLITIK Coronavirus: Ratssitzung in Balve in letzter Minute abgesagt

Balve In buchstäblich letzter Minute hat die Stadt Balve die für heute (Mittwoch, 18.3.) geplante Ratssitzung abgesagt.

Die Stadtverwaltung hat die für heute (Mittwoch, 18. März) angesetzte Ratssitzung kurzfristig abgesagt.



Zuvor hatte sie die Sitzung lediglich verlegt. Normalerweise tagt der Rat im Sitzungssaal des Rathauses. Geplant war ein Umzug in die deutlich größerer Aula der Realschule. Bürgermeister Hubertus Mühling hatte seine Entscheidung mit Ausnahmeregelungen für derlei Gremientagungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung begründet.



Tatsächlich aber standen in der Sitzung keine Dringlichkeitsentscheidungen an. UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt hatte bereits am Dienstagabend mit Hinweis auf Corona abgesagt.



Inzwischen hat die Stadtverwaltung eine Kehrtwendung vollzogen – mit Verweis aufs Land. Ziel der Maßnahmen sei es, die Anzahl sozialer Kontakte in der Bevölkerung weiter zu reduzieren und so die Ausbreitung des Corina-Virus zu verlangsamen. Zu diesem Zweck wurde unter anderem beschlossen, weitere Einrichtungen und Angebote zu schließen oder zu untersagen. „Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu rechtfertigen, die Ratssitzung durchzuführen. Die Stadt Balve muss hierbei mit gutem Beispiel voran gehen.“ Hieß es. Die nächste ordentliche Ratssitzung ist für den 13. Mai terminiert.