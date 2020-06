Corona mischt Kommunion-Kalender auf

Balve. Endlich! Der Kommunion-Kalender 2020 steht. Was in diesem Jahr anders wird als gewohnt.

Im Pastoralverbund Balve-Hönnetal wird endlich Erstkommunion gefeiert. Die diesjährige Kommunionvorbereitung steht unter dem Leitgedanken „Von Herz zu Herz“. Am 15. März wurde sie von Corona gestoppt. „Erst ab Anfang Juli gehen die Katechetinnen noch einige, wenige, letzte Schritte mit den Kindern und Familien“, sagte Gemeindereferentin Elke Luig.

Aus St. Blasius, Balve Samstag, 4. Juli , 17 Uhr in St. Blasius: Friederike Brosch, Auf dem Eisenstollen 15.

Sonntag, 26. Juli, 14 Uhr, St. Blasius: Philipp Luig, Zur Amtsschlade 3; Linus Reichmuth, Hofstr. 39; Hanna Marie Ruschepaul, Gehringer Schlade 8.

Sonntag, 23. August, 10.30 Uhr, St. Blasius: Maya Dohalt; Jan Funke, Drosselweg 4; Paul Groth, Bogenstr. 14; Leni Hübenthal, Heerder Weg 6; Lisann Klein, St.-Johannes-Str. 14; Aaron Karl Levermann, Garbecker Str. 19 a; Noah Lubetzki, Balve; Oskar Lübke, Am Kreuzkamp 8; Linus Platte, Von-Hatzfeld-Str. 2; Max Sannert , Auf dem Eisenstollen 35 a; Maike Theresa Schmöle, Am Alten Dreisch 5; Luca-Fabio Tammaro, Garbecker Str. 18 a.

Sonntag, 6. September, 10 Uhr in St. Antonius, Eisborn: Elisabeth Spenner, Am Hohlen Stein 56.

Aus St. Johannes, Langenholthausen Sonntag, 23. August, 10 Uhr in St. Johannes: Luis Cordes, Sunderner Str. 42 a; Jannis Klein, Schlade 1; Felix Niemeyer, Uferstr. 30; Lena Maya Schwermann, Höhenweg 9; Jonah Severin, Uferstr. 21.

Aus Beckum, Volkringhausen, Mellen und Balve, Samstag, 15. August, 10 Uhr in St. Blasius: Elias Aufenberg; Ben Bösterling, Arnsberger Str. 7, Beckum; Max Leon Brinkschulte, Dorfstr. 7 a, Beckum; Emma Brolle, Am Kampe 17 a, Beckum; Theo Cordes, Mellen; Viola Cordes, Balve; Maja Danne, Dorfstr. 1, Beckum; Madlene Frese, Zum Langenloh 38, Beckum; Joanna Honert, Mendener Str. 7, Volkringhausen; Collien Meier, Dompeweg 29, Beckum; Charlotte Noll, Am Kar 7, Volkringhausen; Leonas Saemann, Kruspad 7, Beckum; Ida Schlinkmann, Am Baumberg 21, Balve; Noah Voß, Konnersweg 3, Beckum.

Auch aus Affeln und Küntrop

Aus Garbeck, Heilige Drei Könige Sonntag, 16. August, 9.30 Uhr in Hl. Drei Könige, Garbeck: Luisa Busche, Kirchstr. 10; Pia Errulat, Zum Krähennocken 12; Jona Schirrschmidt, Erlenstr. 11; Ben Schmoll, Steinrücken 10; Jannis Schürholz, Kietelken 10; Constantin Konrad; Vinzenz Schulte, Im Kump 1; Leonard Volmer, Mellener Str. 12; Bryan Samaus.

Affeln, Altenaffeln, Benkamp, Blintrop, Küntrop Samstag, 5. September, 10 Uhr in St. Blasius, Balve: Carolina Gerlach, Bogenstr. 1, Altenaffeln; Bente Goßens, Bieringsen 3, Affeln; Liass Goßens, Bieringsen 3, Affeln; Fynn Linder, Benkamp 3, Benkamp; Marlen Sasse, Warmkestr. 8, Blintrop; Clara Schmöle, Zur Drift 3, Affeln; Mara Hammecke, Am Hümling 8, Küntrop; Lina Maas, Küntrop; Mona Senft, Freientroper Weg 14, Küntrop.

INFO

Da die Corona-Abstandsregeln Einschränkungen mit sich bringen, hat das Pastoralteam den Kommunioneltern unterschiedliche Möglichkeiten zur Feier der Erstkommunion eröffnet. Das Ergebnis erkennt man an den verschiedenen Feierdaten.

Alle Erziehungsberechtigten der Kinder haben dem Pastoralverbund schriftlich ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der nachfolgenden Daten erklärt, wie Gemeindereferentin Elke Luig betonte Die Angaben können daher verschieden sein.

Weitere Informationen über den Katholischen Pastoralverbund Balve-Hönnetal sind im Netz abrufbar: https://pv-balve-hoennetal.de.