Balve; St.-Johannes-Grundschule Balve. Neu im Team war voriges Jahr Anna Bücher, die direkt nach ihrer Ausbildung in Würzburg als Lehrerin die Affenklasse ( 1c ) übernahm. In diesem Jahr wird die Einschulung allerdings anders sein – Corona sei’s geklagt.

SCHULSTART Corona ändert Ablauf der Einschulungen in Balve

Balve. Die Ferien enden, die Schule beginnt. Corona erzwingt allerdings Änderungen beliebter Einführungsrituale.

„Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Einschulungstag nicht im gleichen Rahmen stattfinden wie in den vergangenen Jahren.“ Das stellte Rathaus-Vize Michael Bathe fest.

Anna Bücher (Mitte) startete im vergangenen Jahr an der Balver Grundschule. Damals war Nähe noch erwünscht. Das wird diesmal anders. Foto: Sven Paul / WP

o seien Hygienevorschriften zum Infektionsschutz zu beachten. In den Schulgebäuden bestehe für alle Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. In den Grundschulen könne, sobald ein fester Sitzplatz eingenommen wurde, die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes sei sie wieder zu tragen. In der Realschule müsse die Mund-Nasen-Bedeckung auch während der Einschulungsveranstaltung getragen werden. Diesmal gebe es keine Bewirtung. Der Mindestabstand müsse gewährleistet sein.

Die Termine

Einführung der Fünftklässler an der Städtischen Realschule Balve – sie findet am Mittwoch, 12. August, um 10.30 Uhr in der Aula statt. Die Kinder werden Klassen zugewiesen. Anschließend wird ihnen ihr Klassenraum gezeigt. Diesmal darf nur eine Person das Kind begleiten.

Gemeinschaftsgrundschule St. Johannes Balve. Dort findet kein Einschulungsgottesdienst statt. Die Einschulungsfeier am Donnerstag, 13. August, wird klassenweise durchgeführt; sie findet auf dem Lehrerparkplatz statt. Einschulungsfeiern: 8.30 Uhr, Klasse 1a; 9.45 Uhr, Klasse 1b; 11 Uhr, Klasse 1c. Die Feiern dauern 60 Minuten. In diesem Jahr dürfen nur zwei Personen das Kind begleiten, um Menschenmengen zu vermeiden. Infos: www.grundschule-balve.de.

Gemeinschaftsgrundschule St. Nikolaus Beckum. Die Einschulungsfeier findet ab 9 Uhr auf dem Schulhof statt; sie beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Eine Einschulungsfeier und die erste Unterrichtsstunde folgen. Das Ende ist für 11 Uhr vorgesehen. Diesmal sind pro Kind nur zwei Begleiter erlaubt. Infos: https://www.grundschule-beckum.de.

Katholische Grundschule Drei Könige Garbeck. Der Einschulungstag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in Garbecks katholischer Kirche. Danach finden eine Begrüßung und die erste Unterrichtsstunde in der Schule statt. Diesmal dürfen nur zwei Personen das Kind begleiten.