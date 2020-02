CDU-Basis: Friedrich Merz gilt als Hoffnungsträger

Balve. Das Thüringen-Desaster hat de CDU aufgemischt. Was sagt die Basis dazu? Der Balver Markus Ickler steht Rede und Antwort.

Die Chaos-Tage in Thüringen haben die CDU aufgemischt. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Thüringens Fraktionschef Mike Mohring kündigten ihren Rückzug an. Zugleich ist eine Debatte um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur entbrannt. Was sagt die Basis dazu? Die WESTFALENPOST sprach mit Markus Ickler.

Friedrich Merz in Sachsen-Anhalt. Seine unausgesprochene Botschaft lautet: ich kann es. Foto: Peter Gercke / dpa

Der 50-Jährige ist in Balve bestens bekannt. Er ist Stadtbeauftragter der Malteser. Als Mitarbeiter des Märkischen Kreises kümmert er sich in Altena um BAFöG und das Bildungs- und Teilhabepaket. Zurzeit ist er krank. Deshalb findet das Gespräch am Telefon statt.

Markus Ickler sieht die alten Kategorien von links und rechts als überholt an. Er gehört der Christdemokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) an. Wirtschaftsliberale verspotten sie gern als Herz-Jesu-Sozialisten. Zugleich betont Ickler, in militärischen Frage denke er eher konservativ. „Ich bin“, fasst er zusammen, „für differenziertes Denken. Ich mag keine Schubladen.“

Rückblende. Er selbst engagiert sich kurz nach der Wiedervereinigung politisch, zunächst nur für die Junge Union, doch nur wenig später tritt er der CDU bei: „Ich mochte die Politik von Helmut Kohl.“ Dessen Versprechen von blühenden Landschaften im Osten kommentiert er ohne Häme: „Der Solidaritätszuschlag hat dem Osten viel gebracht. Nirgendwo sonst sind die Straßen so gut.“

Ickler mischt in seiner Heimatstadt mit, wird Vorsitzender der Jungen Union, macht Bundestagswahlkampf für Cornelia Yzer, für Gerhardt Schmidt. Im neuen Jahrtausend zieht sich Ickler aus der vorderen Reihe zurück. Dennoch bleibt er hoch interessiert an Politik.

Die Lotsin geht von Bord: Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Rückzug vom Parteivorsitz der CDU angekündigt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Zeitsprung. Dass die AfD CDU und FDP bei der Wahl des inzwischen zurückgetretenen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich vorgeführt hat, nennt Ickler „unglücklich“. Der Rückzug von Kemmerich und Mohring sei richtig – auch der von Kramp-Karrenbauer. „Mit ihr wäre es nicht mehr lange gut gegangen“, meint Ickler.

Er sieht es als wichtig an, dass die Berliner Parteispitze nach dem Thüringen-Desaster ein Machtwort habe sprechen wollen: „Eine Fünf-Prozent-Partei kann nicht den Ministerpräsidenten stellen.“ Doch AKK, wie sie gemeinhin genannt wird, habe ihm vermittelt, sich nicht durchsetzen zu können.

Ickler hat sich bereits beim letzten Parteitag jemand anders an der CDU-Spitze gewünscht. Vergangenheit. „Jetzt müssen wir nach vorne blicken.“

Die Lage seiner Partei betrachtet Ickler illusionslos. Im Osten habe die Union längst nicht so viele Stammwähler wie im Westen: „Die CDU als Volkspartei ist im Osten in Gefahr.“ Ickler zieht durchaus Parallelen zur SPD.

Potenzial bei 35 Prozent

Lorenz Schnadt, UWG-Fraktionschef, hofft seit längerem darauf, die absolute Mehrheit der CDU in Balve zu knacken. Foto: Jürgen OverKott / WP

Dennoch glaubt er, seine Partei könne es in der Wählergunst wieder auf 35 Prozent bringen. Dafür müssten zwei Voraussetzungen erfüllt sein, findet Ickler: „Es ist wichtig, dass wir uns zur AfD abgrenzen.“ Zugleich aber sehnt er sich nach einer Person an der Spitze, die sich – erstens – klar positionieren und die – zweitens – ihre Meinung pointiert äußern kann. „Wir brauchen die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Platz.“ Nur: Wer kann Parteivorsitz? Ickler nennt spontan Friedrich Merz. „Ich habe den Eindruck, dass ihn Funktionsträger verhindern wollen – aber er kommt gut an bei der Basis.“

Die Basis ist, von Berlin aus gesehen, Balve. Wie wirkt sich das Beben in der CDU auf den Kommunalwahlkampf aus? Für Balve ist Ickler optimistisch. Bürgermeister Hubertus Mühling sieht er ungefährdet. Dennoch ahnt Ickler, dass die UWG im September die absolute Mehrheit der CDU knacken könnte: „Ich halte es nicht für wünschenswert, aber ich halte es für möglich.“

Für möglich hält Ickler es auch, dass das gewohnte Parteiengefüge in Nachbarstädten wie Menden und auf Kreis-Ebene ins Rutschen gerät. Eine Prognose mag er nicht abgeben: „Ich will erst mal die Wahl in Hamburg abwarten.“