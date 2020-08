Einen Waldbrand in Binolen hat die Feuerwehr am Dienstagnachmittag gelöscht.

FEUERWEHR Binolen: Schwelbrand in rappeltrockenem Borkenkäfer-Wald

Binolen. Die Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag einen Waldbrand in Binolen gelöscht. Was das Feuer gefährlich machte.

In einem trockenen, borkenkäfergeschädigten Fichtenwald oberhalb von Haus Recke in Binolen hat die Feuerwehr am Dienstagnachmittag einen Schwelbrand gelöscht. Die Feuerwehr war gegen 15.45 Uhr alarmiert worden.

Einsatz im Borkenkäferwald Foto: jürgen overkott / WP

Vor Ort, oberhalb von Haus Recke und Bahnhof Binolen, kokelte ein etwa 50 mal 100 Meter großer Bereich. Einige Fichtenstämme waren im unteren Bereich in Mittelleidenschaft gezogen worden. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Beckum, Volkringhausen und Eisborn. Den Einsatz dauerte rund eine Stunde. Er wurde von Gerold Vogel geleitet. Die Brandursache war zunächst ungeklärt. Die Waldbrandgefahr im Märkischen Kreis lag am Dienstag im mittleren Bereich.