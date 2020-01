Eisborn/Lendringsen. Das Benefizturnier in Eisborn beschert dem örtlichen SuS eine Damenelf. Seit Montag wird trainiert. Ein Gespräch mit Coach Caro Bachstein.

Am Ende kannte das Benefizturnier für Franzi in Eisborn im August vorigen Jahres zwei Gewinner: das schwerst kranke Mädchen, natürlich, das mit Hilfe ungezählter Sponsoren eine Delfin-Therapie machen konnte, dann aber auch das ganze Dorf. „Das Turnier hat uns zusammengeschweißt“, meinten die Organisatorinnen noch Wochen nach der Veranstaltung. Tatsächlich wirkt sich der Benefiz-Kick noch immer positiv auf Eisborn aus. Eine Damen-Hobbytruppe hat sich dem SuS Eisborn angeschlossen. Seit Montag wird trainiert.

Caro Bachstein ist Trainerin der neu gegründeten Damenelf des SuS Eisborn. Foto: Caro Bachstein / SuS Eisborn

Caro Bachstein hat das Training übernommen. „Eigentlich wollte ich das gar nicht“, gestand die 24-jährige Industriekauffrau aus Lendringsen, „ich wollte lieber spielen.“ Aber letztlich ließ sich die Stürmerin der aufgelösten Damenelf der Sportfreunde Hüingsen doch in die Pflicht nehmen. Ab sofort firmiert sie als Übungsleiterin – „bis wir jemand anderes gefunden haben“.

Der Kader kann sich sehen lassen. „Wir sind 14 bis 16“, rechnete Caro Bachstein vor, „wovon aber drei, vier nicht regelmäßig oder gar nicht am Spielbetrieb teilnehmen können.“ Logische Schlussfolgerung: „Wir suchen noch Spielerinnen.“ Das Team sollte schon 20-köpfig sein, meint Caro Bachstein.

Welche Voraussetzungen sind nötig? Interessierte Sportlerinnen müssen mindestens 17 Jahre alt sein. Vorher sind sie nicht spielberechtigt. Wer jünger ist, darf lediglich trainieren. Die Damen geben sich montags um 19.15 Uhr für anderthalb Stunden die Kugel. Caro Bachstein denkt aber schon weiter: Wöchentlich zwei Trainingseinheiten, das wär’s.

Was beim Benefizturnier als Spaß begann, wird bald Ernst. Die SuS-Damen haben sich für den Spielbetrieb angemeldet. Mit etwas Glück werden sie Heldinnen der Kreisklasse. „Einige wollten halt ein bisschen mehr als ein Benefiz-Turnier“, meint Caro Bachstein. So sind die Damen im Training geblieben. Kopfball und Konter, Einwurf und Ecke: Sie werden vorerst auf dem Platz vom Nachbarverein SV Holzen geübt. Der Naturrasenplatz in Eisborn steht zurzeit nicht zur Verfügung.

Eltern erst mal nicht begeistert

Caro Bachsteins Kolleginnen dürfen darauf vertrauen, dass sie von einer positiv Fußballverrückten gecoacht werden. „Ich selbst spiele seit zehn Jahren“, verriet sie. „Ich habe viele Sportarten gemacht, bevor ich zum Fußball kam. Ich habe viel mit meinem Papa Fußball geguckt. Und als ich selbst Fußball spielen wollte, wollten mir meine Eltern das erst mal verbieten. Sie meinten: Das ist doch ein Jungen-Sport. Aber meine Eltern haben sich aber irgendwann überreden lassen. Sie dachten wohl: Ach, sie verliert schon irgendwann wieder die Lust daran.“

Caro Bachsteins Eltern sollten sich irren. Der Fußball-Virus hatte sie gepackt. Diagnose: unheilbar. Die junge Sportlerin mag den Team-Gedanken. „Mir ist es nicht wichtig, nur zu gewinnen. Es ist das Miteinander, das Spaßhaben.“ Caro & Co. leben nichts weniger als ein altes Prinzip von Sepp Herberger: Elf Freundinnen sollt ihr sein.