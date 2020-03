Beckums Schützen freuen sich auf Jubiläum

Beckums Schützen sind beliebt im Dorf - so beliebt, dass ihre Mitgliedszahlen steigen.

Beckum. Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Beckum wächst. Vor allem bei jungen Leuten wird sie immer beliebter.

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus hat sich im 100. Jahr ihres Bestehens verjüngt. Die Mitgliederzahlen bewegten sich im vergangenen Jahr nach oben. „Die meisten Neuzugänge sind Jungschützen“, freute sich Brudermeister Markus Baumeister im Gespräch mit der Westfalenpost.

Auch bei jungen Leuten kommen die Schützen gut. Hier gibt es Beifall für das Königspaar Christian und Helga König. Foto: Jürgen Overkott / WP

Auch im Vorstand gab es Bewegung. Geschäftsführer Andreas Weißmüller ging. Fabian Henze folgt ihm. Er konnte zwar aus beruflichen Gründen nicht an der Versammlung in der Hönnetalhalle teilnehmen, hatte aber zeitig seine Zustimmung signalisiert. Henze ließ es sich aber nicht nehmen, zu späterer Stunde in die Halle zu kommen.

Der Vorsitzender Markus Baumeister ließ sich, wie angekündigt, nur noch für ein Jahr wählen. Die Offiziere Christian Gittel, Lars Roland und Dirk Stadelhofer indes stehen den Schützen für die gesamte Amtszeit zur Verfügung.

Jens Freiburg schied nach 15 Jahren Engagement für die Bruderschaft als Offizier aus. Für ihn wurde zunächst kein Ersatz gefunden.

Stefan Hamer bleibt Beisitzer. Jan Bathe zieht als Beisitzer offiziell in den Vorstand ein. Bisher war er zwar auch schon im Vorstand, aber lediglich qua Amt als Chef der Jungschützen. Seinen Posten bei den Jungschützen gab er ab. Sein Nachfolger heißt Simon Lürbke. Im Jubiläumsjahr ist die 100-Jahr-Feier selbstredend der Veranstaltungshöhepunkt schlechthin. Vom 14. bis 16. August 2020 feiern die Schützenbrüder aus Beckum.

An Himmelfahrt wird gewandert

Das ist aber längt nicht alles. Das Kinderschützenfest ist für den 19. April geplant, der Jungschützenabend für den 20. Juni. Das Schützenfest findet vom 4. bis zum 6. Juli statt. Ein weiterer Beckum-Klassiker lebt fort: die Après-Ski-Party am 7. November in der Balver Höhle.

Außerdem haben die Schützen auch eine Wanderung angesetzt: am Himmelfahrtstag 21. Mai.

Mit dem Minus in der Kasse hatten die Schützen gerechnet. Im vergangenen Jahr fielen hohe Kosten an. „Wir haben 18.000 Euro in die Hallendecke investiert, 1500 Euro für die Renovierung des Essraums aufgewandt, und 1500 Euro wurden für kleinere Maßnahmen benötigt“, sagte Baumeister.

Ganz abgeschlossen ist die Renovierung der Hönnetalhalle noch nicht. In diesem Jahr stehen Türen und Fußboden an.