Der Backhausspeicher an der Dorfstraße in Beckum wird höchstwahrscheinlich abgerissen. Der Ausschuss Schule, Kultur, Soziales, Sport folgte am Mittwochabend im Rathaus einstimmig der Verwaltungsvorlage. Das letzte Wort hat der Rat. Es gilt als unwahrscheinlich, dass das Stadtparlament anders entscheidet als der Ausschuss. Kritik gab es vom Naturhistorischen Verein Hönnetal.

Bereits im Juni vorigen Jahrs hatte der Rat beschlossen, dem Antrag des Eigentümers auf Abriss zuzustimmen, falls der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) nichts dagegen habe. Der LWL ist die obere Denkmalbehörde.

Der LWL hat inzwischen das Gebäude auf Zustand und Denkmalwert untersucht. Demnach ist das Fachwerk in einem so schlechten Zustand, dass es abgerissen werden müsse. Das bruchsteinerne Erdgeschoss habe für sich keinen eigenständigen Denkmalwert.

Das Fachwerk ist längst weg.

Der Rat, empfiehlt der Ausschuss, solle das Gebäude Dorfstraße 21 aus der Denkmalliste entfernen. Dann wäre der Weg für einen Abriss frei.

In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Historisches Hönnetal - Alte Bilder und Dokumente“ hieß es: „Unwiederbringlich verschwindet damit wieder etwas von dem, was den dörflichen Charakter des Ortes ausgemacht hat.“ Ein weiterer Kommentar meinte: „Das ist mehr als bedauerlich. Es ist eines der ältesten baulichen Zeugnisse in Beckum. Luibken Hof. In diesem Bereich wurde immer der adelige Hof der Herren von Beckum vermutet. Es war ehemals nach den Steuer- und Abgabenlisten immer der größte und bedeutendste Hof in Beckum.“