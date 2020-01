Balve. Balver packt die organisierte Wanderlust. Die heimische SGV-Abteilung hat viel dafür getan. SGV-Chef Frank Wassmuth sagt, was junge Leute lockt.

Balves SGV-Chef froh über „wahnsinnigen Trend“

Grau war’s, und kühl. Das Thermometer schaffte gerade mal mickrige fünf Grad. Den SGV Balve hinderte das am vorigen Sonntag nicht daran, rund um die Affelner Mühle zu wandern. Schlechtes Wetter kennen die organisierten Wandersleut’ nicht – nur schlechte Kleidung. 48 Frauen und Männer packte die Wanderlust: ein starkes Ergebnis. Was macht den SGV Balve so erfolgreich?

SGV Balve nutzt den „Goldenen Oktober“ für 30 Kilometer rund um Balve. Foto: Mario Cortina / SGV

SGV-Chef Frank Wassmuth hat, wie er am Telefon gesteht, einen stressigen Arbeitstag hinter sich. Doch je länger er vom Wandern und vom Verein spricht, desto munterer wird er. Kein Wunder, die Balver trotzen seit Jahren der fatalen Trend-Schere des Gesamtvereins. Die Mitgliederzahl sinkt vielerorts, der Altersdurchschnitt steigt. In Balve ist das anders.

Angebote für junge Leute

440 Mitglieder hatte der Verein im Vorjahr. Unterm Strich sind 18 neue Mitglieder dazugekommen, darunter drei Familien mit Kindern. „Das ist ein wahnsinniger Trend“, freut sich Frank Wassmuth, „wir gehören zu den wenigen Abteilungen, die noch einen starken Aufwärtstrend haben.“

Für den Erfolg gibt es gute Gründe. Junge Leute locken Kletterangebote, Bogenschießen und Mountainbiken, junge Familien Zeltwochenenden für Väter und Kinder in der Schwerter Hütte des Vereins im heimischen Tann: „Da sind auch viele Neuzugezogene bei.“

Bei Stammmitgliedern ziehen Klassiker. Der Verein bietet ein Ganzjahres-Programm für alle Altersgruppen. Als Höhepunkt gilt der Wandertag im Spätsommer: „Das ist unser Schützenfest.“ Außerdem erwandern fitte Mitglieder in diesem Jahr zwei weitere Etappen des „Sauerländer Höhenflugs“, je 22 Kilometer Strecke mit reichlich Höhenmetern.

Start zur ersten Tour am Samstag: SGV-Biker unterwegs. Foto: Alexander Lück / WP

Zudem engagiert sich der SGV für den Tourismus. „Unser Highlight letztes Jahr war, dass wir über 80 Rettungspunkte im Wald angelegt haben. im Balver Stadtgebiet.“ Die Mountainbike-Gruppe legte Hand an, mit Rucksack und Akkuschraubern. „Zwei, drei Tage, zack-zack war alles fertig.“ Ergebnis: Hilfesuchende können mittlerweile kinderleicht ihre Koordinaten per Smartphone an die Rettungsleitstelle übermitteln. „Die Stadt hat uns sehr geholfen“, stellt Frank Wassmuth fest, „sie gab uns das Geld, wir machten die Arbeit.“

Überdies kümmert sich der SGV routinemäßig um Wegemarkierungen. Im Vorjahr gab’s gut zu tun: Sturm „Friederike“ sei’s geklagt. „Aber die Arbeit hat sich ein bisschen gewandelt“, relativiert Frank Wassmuth, „früher waren wir mit Farbe und Pinsel unterwegs. Heute kleben wir Alu-Schildchen an. Sie sind schneller anzubringen und halten länger, als wenn wir Markierungen mit Farbe und Pinsel auftragen.“

Frank Wassmuth denkt aber keineswegs von Jahr zu Jahr. Der 58-Jährige verfolgt eine Strategie. Sie heißt Verjüngung des Vorstandes. Er weiß: Eine junge Vereinsspitze zieht junge Mitglieder. Die Mission des SGV Balve ist allerdings nicht leicht. Für Wege-Pflege lassen sich Vereinsmitglieder erfahrungsgemäß schnell begeistern, weniger indes für dröge Vorstandsarbeit. „Es ist schwieriger geworden, Leute fürs Ehrenamt zu gewinnen“, weiß Frank Wassmuth, „da geht es uns nicht anders als anderen Vereinen. Aber wir arbeiten dran.“

Die Jahreshauptversammlung des SGV Balve findet am Samstag, 1. Februar, statt. Sie beginnt um 17 Uhr im SGV-Wanderheim in Balve.

Der SGV bietet Mitgliedern und Interessierten ein breites Angebot. Es ist im Internet abrufbar. Es gibt sogar eine Version für Mobiltelefone. Info: www.sgv-balve.de.