Na nu, im Gottesdienst dürfen sich evangelische Gläubige ihre Lieder aussuchen? Aber sicher, sagt Pfarrerin Kastens und erklärt, warum das so ist.

Balves Pfarrerin bittet im Gottesdienst zum Rudelsingen

Pfarrerin Antje Kastens von der Evangelischen Gemeinde hat ins neue Jahr gefeiert. Aber ganz ohne Arbeit ging es nicht ab. Mit dem Ergebnis ist die Pfarrerin sehr zufrieden.

1 Sie haben den Kopf wieder voller Ideen. Eine davon ist der Gottesdienst am Sonntag um zehn in der Kirche an der Hönnetalstraße. Da darf sich die Gemeinde Lieder wünschen. Haben Sie eine Kirchen-Hitparade im Sinn?

(lacht) Genau so! Ich lasse die Besucher des Gottesdienstes einfach Lieder wünschen. Wir teilen die Liederbücher aus, und ich habe meine Gitarre da.

2 Wie sind Sie darauf gekommen?

Pfarrerin Antje Kastens - hier bei der Einweihung des Feuerwehr-Gerätehauses Mellen - geht auch da hin, wo es brennt. Foto: Alexander Lück / WP

Das Offene Singen im Advent hat zum dritten Mal stattgefunden, und das boomt ohne Ende. Die Kirche war soooo voll. Und da dachte ich: Lass uns das neue Jahr so beginnen, lass doch mal Liederwünsche zu, Vertrauenslieder, Fragelieder, neue, alte.

3 Warum ist das Offene Singen so beliebt geworden?

Ich habe eine Idee, warum das so ist. Es wird, erstens, nicht mehr so viel zuhause gesungen, und, zweitens, es macht im Rudel mehr Spaß. Ich gehe durch die Reihen und ermuntere die Leute, die Kommentare zu den Liedern abzugeben und Geschichten zu erzählen. Und dann erzählt plötzlich jemand, von früher zum Beispiel. Dadurch wird Leben geteilt, und das fehlt sonst. Viele sind einsam. Und beim Offenen Singen ist keiner mehr einsam. Manche singen gar nicht. Aber sie genießen es trotzdem.

4 Gemeinsam statt einsam: Dieses Moment wollen sie im Gottesdienst aufnehmen...

...und ernstnehmen, dass jeder für seinen Glauben verantwortlich ist und jeder glauben kann.

5 Verantwortung klingt schwer. Ich höre heraus, Sie nehmen die Gemeindemitglieder ernst.

Wer kommt, erlebt, dass er einen Fundus an Glauben hat – und einen Draht zu Gott. Und das kommt dann zur Sprache.