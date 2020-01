Balves Drostenhaus: Bruchbude wurde Vorzeigeobjekt

1975, vor 45 Jahren, schien alles vorbei. Die Fassaden wirkten beklagenswert. Innen war’s kaum besser. Ausgerechnet das Vorzeigegebäude Balves war eine Bruchbude. Kein Wunder, dass dem einstigen Herrenhaus der Abriss drohte. Doch dann nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Alfons Rath, einst Geschäftsführer von Planbau, hatte maßgeblichen Anteil daran. Wenn er darüber spricht, blitzen noch immer seine Augen.

Drostenhaus in Balve aus der Luft, von einer Drohne fotografiert Foto: Sven Paul / WP

So baufällig das Drostenhaus damals auch war, die Balver wollten „das nächst der katholischen Pfarrkirche St. Blasius wichtigste historische Baudenkmal“, wie es in dem Band „Kunst- und Geschichtsdenkmäler im Märkischen Kreis“ heißt, nicht hergeben. Briefe gingen nach Düsseldorf, zum nordrhein-westfälischen Kultusministerium. Wie durch ein Wunder signalisierte ein Ministerialer, das Land wolle sich mit 150.000 Mark Fördergeld an den Sanierungskosten von geschätzt 1,1 Millionen Mark beteiligen.

Warum sich der Mann aus dem Ministerium ausgerechnet für Balve begeisterte, erfuhr Alfons Rath bei späterer Gelegenheit. „Er erzählte mir, dass er nach dem Krieg im Raum Soest bei einem Volksschullehrer namens Rath Unterricht gehabt hatte“, erzählt Alfons Rath schmunzelnd, „wie sich herausstellte, war der ein Onkel von mir.“

1978 erwarb Planbau das Herrenhaus. In Knochenarbeit – „wir hatten damals keine Minibagger“ – wurde das Gebäude kernsaniert. Was war erforderlich? Im Inneren wurden die provisorischen Umbauten entfernt. Stattdessen wurde die ursprüngliche Raumkonzeption wieder hergestellt. „Besondere Sorgfalt“, heißt es im märkischen Denkmal-Band, „galt den Kölnischen Stuckdecken, den Balkenkonstruktionen in den beiden Hauptgeschossen und dem offenen Kamin.“ Gewölbekeller und Dachboden blieben erhalten. Außen wurden Putz und Portale erneuert, das Walmdach erhielt eine Kunstverschieferung. „Wir sind im Kostenrahmen von 1,1 Millionen Mark geblieben“, sagt Alfons Rath. Wieder blitzen seine Augen.

Verdient gemacht hat sich auch der Männerchor 1874 Balve in den 80ern mit ehrenamtlicher Arbeit um den Drostenboden. Seither finden dort Proben und Versammlungen statt.

Königlicher Auftritt

Schützenkönig, Präses Pfarrer Andreas Schulte, stellt sich dem Volk. Foto: Jürgen Overkott / WP

Rückblende. Das Drostenhaus wurde im 17. Jahrhundert von der Familie von Wrede zu Melschede errichtet. Den Grund bringt Alfons Rath auf eine griffige Formel: „Regierungssitz war eigentlich Iserlohn. Aber die Melscheder hatten keinen Bock, dorthin zu reiten. Also haben sie kurzerhand das Drostenhaus gebaut.“ Fakt ist: Die Melscheder ließen das Bauwerk als „typischen Adelshof“ mit Hofanlage hochziehen – ein Gebäude, das „in solcher Stattlichkeit das Amt des landesherrlichen Drosten angemessen zu repräsentieren vermochte“.

Längst ist das Drostenhaus wieder repräsentativ. Das war im Juli vorigen Jahres eindrucksvoll zu sehen. Beim Festzug formierten sich die Balver Schützen, um ihrem neuen König zu huldigen: Präses Pfarrer Andreas Schulte. Er winkte, umgeben vom Schützen-Vorstand, huldvoll von der Freitreppe herunter. So gehört es sich für einen König.