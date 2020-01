Balve/Plettenberg. Ein Ladendetektiv hat einen 53-jährigen Balver in Plettenberg beim Ladendiebstahl beobachtet. Dann wurde der mutmaßliche Dieb renitent.

Balver wird als Ladendieb erwischt und droht mit Schlägen

Ein Balver steht im Verdacht, Samstagmittag einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Der erwischte Dieb soll dem Ladendetektiv mit Schlägen gedroht haben.

In einem Supermarkt an der Herscheider Straße in Plettenberg beobachtete ein Ladendetektiv den 53-Jährigen, wie er eine Spirituosenflasche in seiner Innentasche verschwinden ließ. Nach der Kasse sprach er ihn an und hielt ihn fest. Der mutmaßliche Dieb riss sich los, schubste den Entdecker beiseite und drohte ihm Schläge an.

Ladendetektiv wurde leicht verletzt

Dem Detektiv gelang es trotzdem, ihn bis zum Eintreffen der Polizei zu bändigen. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen räuberischen Diebstahls.