Balve. Kann man Heimatliebe verschenken? In Balve auf jeden Fall. Im Zentrum stehen Mammuts in diversen Formen und Farben. Das ist längst nicht alles.

Balver können Heimatliebe verschenken

2020 – so viel steht fest – wird Balves Heimatjahr. Spötter sagen: wegen der Kommunalwahl. Heimatkenner sagen: Im kommenden Jahr feiern heimische Vereine reihenweise ihr 100-jähriges Bestehen. Schon jetzt stellt sich die Frage: Lässt sich Heimatliebe verschenken? Die Antwort lautet: unbedingt Ja.

Das Mammut

Stephanie Kißmer (Mitte) vom Stadtmarketing Balve mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU, links): Der Gast aus Düsseldorf begutachtet ein Balver Mini-Mammut in Mattsilber. Foto: Stephanie Kißmer/Stadtmarketing Balve

Die Kurzformel lautet: Am Mammut hängt, zum Mammut drängt sich alles. Balves Liebe zum Mammut geht auf eine pfiffige Idee von Grafiker Werner Ahrens, dem es gelang, aus dem Urzeitviech mit markanten Strichen das heimliche Wappentier der Stadt zu machen – ein Wappentier, das von Hönnetalern zwischen Eisborn und Höveringhausen geliebt wird, und zugleich ein Markenzeichen, dass für jedermann und jederfrau auf den ersten Blick erkennbar ist. So soll Werbung sein.

Das Vieh ist inzwischen in etlichen Materialien, Formen und Farben zu haben. Stephanie Kißmer vom Stadtmarketing, beispielsweise, ließ in Fernost Mini-Mammuts aus Glasfaser-Keramik fertigen. Die kleinen Stoßzahnträger eignen sich für den Schreibtisch. Die kleinen Zotteltiere sind bei der Sparkasse zu haben. Stephanie Kißmer handelte mit dem Hersteller einen Schnäppchenpreis aus: „Den Preis möchte das Stadtmarketing natürlich auch an die Kunden weitergeben, so dass die elfenbeinfarbenen Mini-Mammuts jetzt 20 Euro kosten (vorher 22,50) und die Silbermattfarbenen 24 Euro (vorher 26,50).“

Ein Schnäppchen können Mammut-Jäger auch beim Innenstadtbüro der Stadt machen. Mammut „Manni“ aus dem Hause Steiff ist für 25 Euro zu haben. Wer beim Hersteller ordert, zahlt fünf Euro mehr.

Hingucker: Radbügel im Mammut-Design Foto: Jürgen Overkott / WP

Eine Version des Wuscheltiers für die Hosentasche gibt es übrigens auch. Im Innenstadtbüro wechselt ein Schlüsselanhänger mit Plüsch-Mammut für 5,50 Euro den Besitzer.

Mancher Zeitgenosse mag’s dagegen groß. Auch für diese Zielgruppe ist ein Mammut zu haben – bei der Bauschlosserei Klaus Schwartpaul in Garbeck. Wie das? Klaus Schwartpaul setzte das Ahrens-Design um in einen polierten Fahrrad-Ständer im Mammut-Umriss. „500 Euro kostet das gute Stück“, sagt Klaus Schwartpauls Frau Ulrike, „ohne Montage.“ Klar, der Designer-Radständer kostet ein paar Euro mehr als der Standard-Bügel. Dafür erwies er sich in diesem Sommer als absoluter Hingucker – etwa von dem Gebäude von Stadtbücherei und VHS-Filiale. Längst haben auch Privatleute den Charme des Mammut-Bügels für Bikes entdeckt. Auf die Schnelle kann Klaus Schwartpaul () die begehrten Bügel allerdings nicht anfertigen. „Aber bis zum Beginn der Fahrrad-Saison im Frühjahr können wir liefern“, verspricht Ulrike Schwartpaul. Unterm Baum muss vorerst ein Gutschein reichen. Wer Zeichentalent hat, kann den Bügel ja malen.

Der Kalender

Balve-Geschenke für den Weihnachtsbaum. Anna Schulte von der Stadt Balve zeigt den Heimatkalender. Die Balve-Schokolade wird von der Schokoladenmanufaktur in Menden hergestellt. Engelbert Falke (rechts) und Hermann Krekeler haben den dritten Band der "Geschichten aus der alten Band" produziert. Tanja Giannandrea von der Stadt Balve präsentiert einen Schlüsselanhänger mit Wuschel-Mammut. Foto: jürgen overkott

Balver(innen) mögen Druckerzeugnisse, die die Heimat in Text und Bild preisen. So entwickelte sich eine Idee von Anna Schulte und ihrem Team zu einem Selbstläufer: der Kalender „365 Tage Heimat – Gesichter unserer Stadt“. Das Interesse von Hönnetalern, sich von Pia Mertens ablichten zu lassen, war riesengroß. Der Abreißkalender mit Einschubhülle zeigt augenfällig, dass der Heimat-Gedanke von sympathischen Menschen befeuert wird. Für Foto-Kalender ist für zehn Euro beim Innenstadtbüro der Stadt sowie beim Modeneck Anke Hülsmeyer, bei Blumen Schepper in Balve, bei der Apotheke am Drostenplatz, der Provinzial-Versicherung Terbrüggen, bei Biggemann Juwelier, beim Schuhhaus Schneider, beim City Café Grote, bei der Genuss-Bäckerei Tillmann an der Hauptstraße und beim Skiba IT-Systemhaus zu haben. Auswärtige kommen auch über Zimmermann Druck weiter: .

Das Buch

Balve-Hit: „Geschichten aus der alten Zeit“ (Band 3) werden gerade gern genommen. Engelbert Falke (links) und Hermann Krekeler von der Kolöingsfamilie haben das aufwendige Projekt gestemmt. Foto: jürgen overkott / WP

nen tollen Start haben die Macher des dritten Bandes der „Geschichten aus der alten Zeit“ hingelegt: die Kolping-Brüder Engelbert Falke und Hermann Krekeler. Sie schafften es nicht nur, 58 Autor(innen) aus dem alten Amt Balve zu gewinnen – sie schafften es auch, das 254-Seiten-Werk so rechtzeitig vor Weihnachten zu veröffentlichen, dass sich Interessenten sputen müssen, noch eines der 500 Exemplare zu ergattern. Erhältlich ist das Buch für zwölf Euro bei der Sparkasse in Balve, den Bäckereien Grote und Tillmann, im Pfarrarchiv und in der Lotto-Annahmestelle Rüschenberg im Rewe-Markt. Käufer des Bandes tun doppelt Gutes. Sie bwahren Erinnerungen und fördern Kolping-Projekte in Rumänien.