Balve: Pater Pius Sabu lernt Deutsch bei Helga Rath

„Ich weiß jetzt schon, was er am Sonntag in der Kirche predigen wird“, sagt Helga Rath beim Gespräch am Freitagnachmittag und lacht. Mit Pater Pius Sabu hat sie an seiner Predigt für den Gottesdienst gearbeitet. Dass der indische Geistliche sich sprachlich so schnell in der neuen Heimat zurecht gefunden hat, liegt auch an der ehemaligen Grundschullehrerin. In Kürze debütiert er auch beim Kolpingforum mit einem Einblick in seine Heimat.

Vor etwas mehr als zwei Jahren kam Pater Pius Sabu in die Hönne­stadt. Zunächst als Praktikant. Um als Priester fest im Pastoralverbund bleiben zu können, war das Absolvieren einer Deutschprüfung der Kategorie B2 notwendig. Also machte sich der Seelsorger ans Büffeln. Nicht alleine, gut ein Dreivierteljahr bereitete er sich zusammen mit Helga Rath und all den dafür notwendigen Lehrmaterialien auf die Prüfung vor, die Sabu schließlich im Dezember 2018 erfolgreich bestand. Den Kontakt hatte Pfarrer Andreas Schulte vermittelt.

Vorbereitung auf die Prüfung

Viele Jahre arbeitete Helga Rath als Lehrerin, zunächst an der Grundschule in Mellen und nach deren Schließung in Langenholthausen. Dann hatte sie sich auch im Rahmen der Balver Flüchtlingshilfe als gute Deutschlehrerin bewährt und Freude an dieser Arbeit gefunden. In der Zeit der intensiven Vorbereitung auf die B2-Prüfung traf sie sich mit Pater Pius Sabu mehrfach in der Woche, drei- oder viermal.

Aber auch danach endeten die gemeinsamen Deutschstunden nicht. Nun treffen sich die beiden in der Regel einmal in der Woche. Und arbeiten dann zusammen an der Predigt für den Sonntag, an den einleitenden Worten für die Messfeier oder anderen aktuellen Formulierungen, die dem Gottesdienst – denn so wünscht sich das Pater Pius – eine persönliche Note oder einen Bezug zum aktuellen liturgischen Fest geben. So haben er und Rath auch eine Fürbitte für die Opfer und die Erkrankten des Coronavirus formuliert.

Vorbereitungen für Trauerfeier

Ganz besonders wichtig sind persönliche Formulierungen in den Erinnerungen an ein Menschenleben bei dessen Beerdigung. Gerade hier nimmt Pater Pius Helga Raths Hilfe gerne in Anspruch. Dass diese nicht nur viele Balver Familien durch ihre Bildungskarriere begleitet hat, sondern sich in Gemeinde und Stadt schon seit vielen Jahren vielfältig einsetzt (ob bei der Kfd, im Decent-Laden oder ehemals auch als stellvertretende Bürgermeisterin) und dadurch viele Menschen kennt, kommt gerade den Vorbereitungen für eine Trauerfeier sehr zugute.

Rath lobt ihren Schützling: „Er ist wirklich sehr ehrgeizig.“ Was dieser widerum zurückgibt. „Ich bin sehr zufrieden. Mit Frau Rath ist es leicht zu lernen, sie erklärt sehr gut.“ Und dann betonen noch beide unisono, wie viel Spaß das alles auch macht. Vor allem aber, so der indische Seelsorger: „Wenn wir die Texte für den Gottesdienst zusammen vorbereitet haben, fühle ich mich viel sicherer."

„Grammatik liegt mir", erzählt Helga Rath. „Das habe ich schon früh gemerkt", so die Lehrerin im Ruhestand über ihre Freude an pädagogischer Arbeit. Und da sie auch Religion unterrichtete, unter anderem die Schülerinnen und Schüler auf die Erstkommunion vorbereitete, sind auch die kirchlichen, religiösen Formeln und Fachbegriffe für sie kein Problem. Zu den Gottesdiensten in der St. Blasiuskirche geht Helga Rath auch selber oft. Und macht mit ihrem Schüler anschließend Nachbesprechungen und Reflexion.

Im Februar nach Indien

Pater Pius Sabu lacht: „Ich weiß, dass ich in der Messe oft zu laut rede.“ Seine Muttersprache ist übrigens Malayalam. Sabu stammt aus dem indischen Bundesstaat Kerala im Südwesten des riesigen Landes und noch genauer aus der Provinz Ernakulam (betont wird bei der Aussprache die zweite Silbe). Einer der Landesteile, wo es viele Christen und Katholiken gibt. Die Kirchen sind voll und Priestermangel kaum ein Thema dort, erzählt Sabu. Genauso leben dort aber auch Muslime und Hindus. „Und zwar ganz friedlich miteinander. Es wäre gut, wenn das überall im Land so wäre“, erzählt der Ordenspriester angesichts von Spannungen in anderen Teilen Indiens.

Im Februar wird er wieder für einige Tage in seine Heimat reisen. Vorher hat Pater Pius Sabu aber noch einen „großen Auftritt“ beim Kolpingforum am 10. Februar. Dort wird er von seiner indischen Heimat, dem Leben dort und auch seinen persönlichen Wurzeln berichten. Ein Vortrag dieses Umfangs ist für ihn eine Premiere und Herausforderung in der neuen Heimat Balve (wo er sich sehr wohl fühlt „weil die Leute alle sehr nett zu mir sind.“). Aber mit der Hilfe von Helga Rath wird er auch das meistern.