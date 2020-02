Balve: Laufgruppe macht fit für Burgberglauf

Balve. Doppeljubiläum in Mellen: Rot-Weiß wird 100, der Burgberglauf 20. Im „Life“ startet die neue Laufgruppe „Von 0 auf 5 km“. Was geht, wie es geht.

Weihnachten, Silvester, Karneval: Der Speck muss weg. Die WESTFALENPOST hat, gemeinsam mit Rot-Weiß Mellen, Fitnessstudio „Life“ und der Barmer, eine Idee, wie es geht. Ende März startet eine Laufgruppe für Menschen, die ihren guten Vorsatz, sich mehr zu bewegen, endlich in die Tat umsetzen wollen. Am Ende des gemeinsamen Trainings steht eine Teilnahme am traditionsreichen Burgberglauf in Mellen.

Dorothee Herdes Physio-Team machte Jürgen Overkotts müde Muskeln munter. Vorn: Laura Merlo und Oliver Luig von der Barmer. Foto: Sven Paul / WP

Andrea Krüger, Chefin vom „Life“ in Garbeck, war Feuer und Flamme. Kurzentschlossen brachte sie eine Laufgruppe ins Gespräch. Das Motto heißt „Von 0 auf 5 Kilometer“. Die Teilnehmer(innen) haben fünf Monate Zeit, sich auf die Breitensportveranstaltung in Mellen vorzubereiten. Am Sonntag, 6. September, ist es soweit.

Die Sport-Expertin weiß, dass Training in der Gruppe deutlich mehr Spaß macht, als sich allein zu trimmen. Wer sich im Team fit macht, kann erfahrungsgemäß zudem leicht den sprichwörtlichen inneren Schweinehund ins Körbchen scheuchen.

Reizvoller Lauf-Parcours

Details verrät Andrea Krüger bei einer Info-Veranstaltung im „Life“ am kommenden Mittwoch, 26. Februar, 19.30 Uhr.

Bei dieser Gelegenheit stellt Otmar Hermanns den landschaftlich reizvollen Lauf-Parcours vor – und die verschiedenen Disziplinen, in denen Hobbysportler antreten können. Otmar Hermanns organisiert die Veranstaltung für seinen Verein. In diesem Jahr feiert Rot-Weiß Mellen ein doppeltes Jubiläum. Der Verein wird 100 Jahre alt – und der Burgberglauf immerhin 20.

Bei der Veranstaltung gehen Walker, Nordic Walker und Läufer an den Start. Angeboten werden Strecken über Distanzen von fünf oder zehn Kilometern.

Otmar Hermanns organisiert den Burgberglauf. Am 26. Februar steht er im „Life“ Rede und Antwort. Foto: Sven Paul / WP

„Walken ist die ideale Sportart für alle, die mehr Bewegung in ihren Alltag bringen wollen“, sagt Oliver Luig von der Barmer in Menden. „Die sanfte Sportart schont Gelenke, Sehnen, Bänder und Wirbelsäule und erweist sich dabei gleichzeitig als überaus gesundheitsfördernd und effektiv.“ Als Ausdauertraining bei jedem Wetter eigne sich Walken nicht nur für Hobby-Sportler, sondern auch für Untertrainierte, Übergewichtige sowie ältere Menschen und körperlich Beeinträchtigte, fügt Oliver Luig hinzu.

Nordic Walking mit Stöcken gilt energetisch als noch effektiver. Entwickelt wurde die Sportart als Sommertraining für Skilangläufer und Biathleten.

Die beliebte Sportart Joggen verbessert Ausdauer und Fitness. „Regelmäßiges Joggen stärkt das Herz-Kreislauf-System und kann beim Abnehmen helfen. Am effektivsten ist ein Training dreimal in der Woche über 30 bis 60 Minuten mit den Phasen Aufwärmen, Laufen und Abkühlen“, sagt Oliver Luig.

Sonne im Herzen

Wer also in Andrea Krügers Laufgruppe trainiert, kann sich durch Eigeninitiative noch weiter verbessern.

Burgberglauf im Vorjahr: Regen, na und? Foto: Sven Paul / WP

Die WESTFALENPOST präsentiert den Burgberglauf bereits zum zweiten Mal. Im vergangenen September ging sie mit einem eigenen Team an den Start. Die Veranstaltung fiel damals buchstäblich ins Wasser. Dennoch hatten alle Beteiligten Sonne im Herzen.

Das Physio-Team von Dorothee Herde hatte maßgeblichen Anteil daran, dass alle schön locker blieben. Die Massage-Profis sind wieder dabei. „Uns hat die Veranstaltung unheimlich viel Spaß gemacht“, bilanzierte Dorothee Herde damals, „wir haben viele gute Gespräche geführt.“