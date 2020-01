Balve: Kompletträder für 150.000 Euro erbeutet

Die Polizei ermittelt nach einem dreisten Einbruch bei Levermann in Balve.

Balve. Dreist, dreister, Räder-Diebe. Unbekannte haben im Autohaus Levermann rund 60 Sätze Kompletträder erbeutet. Was bisher bekannt st.

Erneut ist das Autohaus Levermann an der Hönnetalstraße in Balve Opfer eines dreisten Einbruchs geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erbeuteten Diebe rund 60 Komplettfelgensätze. Der beuetwert wird auf 150.000 Euro gschätzt.

Wie es hieß, wurde ein Container hinter dem Autohaus am Sonntag zwischen 0.50 und 10 Uhr aufgeflext. Zum Transport benutzten die Täter nach Einschätzung der Polizei vermutlich einen Sprinter oder ähnlichen Kleinlastwagen.

Zu einem gleich gelagerten Fall war es bereits in der Nacht zum 1. Dezember vergangenen Jahres gekommen. Damals entwendeten die Diebe 47 Komplettsets im Wert von rund 50.000 Euro.

Hinweise nimmt die Wache Menden unter 9099-6134 oder 9099-0 entgegen.