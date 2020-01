Balve/Hemer/Iserlohn. Verfolgungsjagd endet mit Umweltfrevel: Die Geschichte einer irren Autofahrt endet im Balver Wald. Welche Strafe droht der Fahrerin?

Balve: Irre Verfolgungsjagd endet mit Umweltfrevel

Wildwest im Sauerland: Nachdem sie einem Streifenwagen der Polizei die Vorfahrt genommen hatte, flüchtete eine 20-jährige Pkw-Fahrerin am vergangenen Freitag mit Vollgas durch Hemer. Die Iserlohnerin entkam zwar, konnte aber noch am selben Tag ermittelt werden. Den Führerschein ist sie zunächst los. Die Polizei ermittelt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, wegen unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Es begann mit missachteter Vorfahrt

Rückblende. Alles begann Freitagfrüh um 1.15 Uhr im Kreisverkehr an der Deilinghofer Straße. Ein dunkler VW nahm einem Streifenwagen der Polizei im Kreisel die Vorfahrt. Der VW bog, ohne zu blinken, in die Europastraße ab. Die Polizeibeamtinnen wollten den Wagen anhalten. Doch die Fahrerin reagierte weder auf Anhaltezeichen, noch auf Lautsprecherdurchsagen oder Blaulicht, sondern gab Gas.

Es ging weiter über den Apricker Weg. In der Schmiedestraße setzte der Verfolgte hart auf, so dass die Funken sprühten und sich eine Radkappe verabschiedete. Im Brockhauser Weg, wo nicht umsonst Tempo 30 gilt, brach der Streifenwagen zur eigenen Sicherheit die Verfolgung bei über 60 km/h ab.

Trotz intensiver Suche mehrerer Polizeifahrzeuge blieb der Wagen zunächst verschwunden.

Spaziergänger machten eine seltsame Entdeckung

Am Samstagmittag entdeckten Spaziergänger einen schwarzen VW ohne Kennzeichen, aber dafür mit aufgerissener Ölwanne mitten im Wald an der Stadtgrenze zwischen Balve und Hemer. Er hatte eine mehrere Hundert Meter lange Ölspur auf dem Waldwirtschaftsweg hinterlassen und war mit leerer Ölwanne im Wald stehen geblieben.

Ordnungsamt, Feuerwehr Balve und Untere Wasserbehörde rückten aus. Ein Spezialunternehmen baggerte verseuchtes Erdreich ab und entsorgte es. Im Laufe der Arbeiten tauchten auch der Halter des Wagens und seine Tochter auf, die nach eigenen Aussagen am Steuer gesessen hat.

Der VW Touran musste abgeschleppt werden.

Einen Bezug zu der Verfolgungsfahrt am Morgen gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Ermittler werteten die Aufnahmen aus der Kamera im Streifenwagen aus, kannten daher Kennzeichen und klingelten am Abend bei dem Halter. Dessen Tochter gab den Polizeibeamten an, sie habe am Steuer gesessen. Gegen ihren Willen beschlagnahmten die Polizeibeamten den Führerschein.

Welche Strafe droht Beschuldigter?

Am Wochenende liefen die Ermittlungen weiter. Die Unterlagen liegen inzwischen bei der Staatsanwaltschaft. Die Liste der Vorwürfe ist lang: das Ausrichten oder Durchführen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens (§ 315d). Der noch relativ junge Paragraph ahndet laut Polizei nicht nur klassische Rennen gegen andere Fahrer, sondern auch grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweisein der Absicht, eine Maximal-Geschwindigkeit zu erreichen. Das wird mit einer Freiheitstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet. Dazu kommt Bodenverunreinigung, ein Umweltdelikt nach § 324a Strafgesetzbuch. Das Delikt wird bis zu fünf Jahre Freiheitstrafe oder Geldstrafe belegt. Möglicherweise geht es um einen besonders schweren Fall (§ 330). Das Fahrzeug stand am Rand einer Wasserschutzzone. Dann wäre das Strafmaß höher. Es läge zwischen einem und zehn Jahren Haft.