Balve. Die Premiere gelang, In Kürze folgt die Fortsetzung. Den zweiten „Glaubenskurs“ machen Pfarrerin Kastens und ihr Team komplett selbst. Warum?

Balve: „Glaubenskurs“ stärkt Evangelische Gemeinde

Die Evangelische Gemeinde in Balve hat sich neu erfunden – dem „Glaubenkurs“ sei Dank. Die Premiere im Vorjahr gelang. Am Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, geht’s weiter, vier Wochen lang. Der Titel ist Programm. Glauben soll „spürbar“ werden.

Ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Kirche an der Hönnetal: Der „Glaubenskurs“ beschert Zulauf. Foto: Sven Paul / WP

Zur Premiere vor einem Jahr kam ein Referent. Jetzt stemmen Pfarrerin Antje Kastens und ein vierköpfiges Team das gesamte Programm selbst: „Wir haben festgestellt: Das, was der Referent kann, können wir auch, und wir sind näher an den Menschen. Wir können kreative Einheiten einbauen, Gesprächsrunden. Wir machen das Programm selbst, und wir machen die Abende selbst.“ Für zwei Abende gibt es eine Doppel-Besetzung, die übrigen beiden Veranstaltungen moderiert Antje Kastens.

Die ersten drei Abende beginnen mit gemeinsamem Essen. Der letzte Abend mit abschließendem Gottesdienst wird mit gemeinsamem Essen beendet. „Wir freuen uns über mitgebrachte Leckereien der Teilnehmer“, heißt es aus dem Organisationsteam.

Die Resonanz der Auftakt-Runde im vergangenen Jahr machte es Mut. „An jedem Abend“, erinnert sich Pfarrerin Kastens, „waren es 20 bis 30 Leute.“ Was die Theologin noch mehr freute: „Das Alter der Teilnehmer war schön. Die Spanne reichte von 14 Jahren bis 82.“ Die mittleren Jahrgänge waren dabei am stärksten vertreten – eine Generation, die vielerorts Distanz zur Kirche hält.

Mehr Leben

Welche Folgen hatte der Kurs? „Dass man glaubensmündiger war“, entgegnet Antje Kastens, „dass man sich fähig fühlte, seinen Glauben auszudrücken. Und deshalb haben bei den Gottesdiensten mehr Leute mitgemacht.“ Außerdem machte die Pfarrerin die Erfahrung, dass eher passive Mitglieder stärker den Kontakt zur Gemeinde und ihren Veranstaltungen suchten und, mehr noch, dass sich kirchenferne Bürger plötzlich für das Gemeindeleben interessierten.

Pfarrerin Antje Kastens und Claudia vom Lehn (re.) singen gemeinsam Weihnachtslieder – vor vollem Haus. Foto: Sven Paul / WP

Das gewachsene Interesse macht sich sogar in den Gottesdiensten bemerkbar. Die Zahl der Gläubigen, die sonntagmorgens zur Kirche an der Hönnetalstraße pilgern, ist nach Einschätzung von Antje Kastens erkennbar gewachsen. „Letzten Sonntag waren wir 92“, sagt sie mit erkennbarem Stolz, wohl wissend, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher zuweilen deutlich niedriger liegt. „40, 50 sind wir meistens. Und das ist gut.“ Der Gottesdienstraum sieht stets gut gefüllt aus. Eines fällt der Pfarrerin besonders auf: „Im Gottesdienst sind immer viele junge Leute.“

Wachstum durch Zuzug

Die Evangelische Gemeinde in Balve führt im katholischen Balve zwar ein Dasein als Minderheit. Sie sieht sich jedoch im Aufwärtstrend. Dafür nennt Pfarrerin Kastens einen klaren Grund: „Wir wachsen durch Zuzug. Dadurch werden wir auch attraktiv. Die Neuen stellen sich die Frage: Wo können wir in Balve landen? Und wir bieten ein Familien-Gefühl. Da kommen die Neuen dann erst mal in der Stadt an.“