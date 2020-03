Spuren, doch kein Ergebnis und schon gar kein glückliches Ende: Die 90-jährige Clementine Busche wird seit Dienstagabend vermisst. Protokoll einer dramatischen Suche.

Dienstag, 16.30 Uhr. Clementine Busche ist körperlich noch fit. Doch die Bewohnerin eines privaten Altenheims an der Hauptstraße in Balve leidet, wie so viele Menschen der älteren Generation, an Demenz. Sie verlässt das Haus.

18 Uhr. Clementine Busche wird am Sonnenhang zum letzten Mal erkannt.

21 Uhr. Die alte Dame ist nicht in die Senioren-Residenz zurückgekehrt. Die Polizei wird alarmiert. Sie reagiert sofort, telefoniert Anlaufadressen im Stadtgebiet ab, Krankenhäuser in der Region ab, Taxi-Unternehmer: vergeblich.

Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera kam auf der Suche nach der vermissten Balverin zum Einsatz. Foto: Polizei MK

Der Polizei-Hubschrauber muss am Boden bleiben. Der Dauerregen kommt aus derart tief hängenden Wolken, dass Gefahr für dessen Besatzung bestanden hätte. Was tun?

Die Polizei bittet die Feuerwehr in Iserlohn um Hilfe. Mit gutem Grund: Die Wehr der 90.000-Einwohner-Stadt verfügt über eine Hundestaffel. Flächensuchhunde werden eingesetzt. Sie können Personen in einem bestimmten Umkreis aufspüren. Eingesetzt werden auch Mantrailer-Hunde. Sie folgen der individuellen Geruchsspur eines Menschen – wenn nötig über Tage hinweg.

Spur an der Märkischen Straße

Die Suche führt durch den Kernort bis nach Küntrop. „Die Hunde waren am Krumpaul“, sagt Polizeisprecher Christof Hüls am Mittwochvormittag, „eine Spur verlor sich an der Märkischen Straße in Garbeck.“

Derweil informiert die Polizei des Märkischen Kreises ihre Kollegen im Hochsauerland: denkbar, dass die Seniorin bis nach Sundern gekommen ist.

4 Uhr. Die Suche wird vorübergehend eingestellt.

5 Uhr. Die Angehörigen von Clementine Busche stimmen einer Öffentlichkeitsfahndung zu.

Wenig später am Mittwochmorgen geht die Suche weiter. „Unsere Sondereinheit Rettungshunde Ortungstechnik (SE-RHOT) ist momentan mit acht Personen und fünf Hunden als Unterstützung für die Polizei in Balve im Einsatz. Momentan werden verstärkt sogenannte Mantrailer eingesetzt, Hunde die auf das Verfolgen einer Spur trainiert sind“, berichtet die Wehr-Sprecherin mittags der „Westfalenpost“.

Die „Hummel“ – wie Polizeisprecher Marcel Dilling den Helikopter der Behörde liebevoll nennt – muss weiter am Boden bleiben. Der Regen will kein Ende nehmen. Die Wolken, so scheint es, hängen ‘runter bis ins Tal. Doch der Blick von oben könnte helfen. Was tun?

Die Polizei setzt ein anderes Flugobjekt, dass sich längst wegen niedriger Anschaffungskosten, großer Beliebtheit erfreut: eine Drohne. Sie muss angefordert werden. Ein heimisches Unternehmen hilft. Über polizeieigene Drohnen, sagt Marcel Dilling, werde gesprochen. Entschieden sei bisher noch nichts. Lediglich die Polizei in Wuppertal verfüge über eine eigene Drohne. Derlei Gerät wirkt wie eine fliegende Spinne. Es liefert dem steuernden Bodenpersonal Luftbilder. Obendrein – und das ist der Suche nach Clementine Busche noch wichtiger – verfügt die Drohne über eine Wärmebildkamera.

15 Uhr. Die Wolkendecke steigt. Der private Internetdienst www.wetter-balve.de gibt die Wolkenhöhe mit 226 Meter an. Kann der Heli steigen? Marcel Dilling: „Die Kollegen sind sich noch nicht sicher. Die Wetterlage muss sich stabilisieren.“ Die Suche geht weiter. Noch gilt das Prinzip Hoffnung.