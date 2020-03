Die Täter brachen in drei Objekte in Balve ein (Symbolfoto).

Kriminelle Serie Balve: Einbrecher schlagen drei Mal am Wochenende zu

Balve. Gleich drei Mal in Folge schlugen Einbrecher in Balve zu. Einmal tricksten die Täter sogar einen schlafenden Vierbeiner aus. Die Polizei fahndet.

Einbrecher haben am Wochenende gleich drei Mal in Balve zugeschlagen. In einem Fall waren die Täter sogar besonders dreist. Für die Bewohner bleibt ein gruseliges Gefühl.

Drei Einbrüche zwischen Freitag und Sonntag