Balve. Die Polizei hatte im Balver Stadtgebiet am Donnerstag gleich zwei Blitzer aufgestellt. Der Einsatz sollte sich lohnen.

Balve: Bleifuß mit Tempo 143 erwischt

Die Polizei hat Bleifüße ausgebremst. An einer Tempo-Messstelle am Dickenbruch war ein Raser am Donnerstagnachmittag mit 143 km/h unterwegs. Erlaubt ist Tempo 100. Außerdem gab es eine weitere Anzeige wegen deutlicher Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit.

In Volkringhausen wurde am Donnerstagabend ein weiterer Donnervogel geblitzt. Das erwischte Fahrzeug wurde mit 101 km/h gemessen. Innerhalb geschlossener Ortschaft gilt Tempo 50. Obendrein dürfen sich zwei weitere Fahrzeuglenker auf eine Anzeige der Polizei wegen Rasens einstellen.