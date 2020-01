Balve. Die Zahl der Job-Sucher in Balve ist im Dezember leicht gestiegen. Im Jahresvergleich sieht das Ergebnis indes schlechter aus.

Balve: Arbeitslosigkeit im Dezember gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im Dezember leicht gestiegen. Das teilte die Arbeitsagentur in Iserlohn am Freitag mit. 216 Personen waren demnach ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind das lediglich zwei Personen mehr.

Ungünstiger sieht die aktuelle Zahl im Vergleich zum Dezember 2018 aus. Damals lag steigt die Zahl der Arbeitslosen um 21 Personen niedriger. Damals waren 195 Balver ohne Job.

Risikogruppe 55 plus

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik geführt werden, sind 91 Frauen und 125 Männer. 51 Menschen mit ausländischen Wurzeln sind darunter ohne Arbeit. Das Risiko junger Leute, auf Job-Suche gehen zu müssen, ist nach wie vor niedriger, als bei älteren Arbeitnehmern. 20 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren, 56 Arbeitslose sind indes 55 Jahre und älter.

Da die Gesamtzahl der abhängigen zivilen Erwerbspersonen in Balve unter 15.000 liegt, wird keine Arbeitslosenquote angegeben. Die Statistik, heißt es, wäre ungenau.