Balve: 41-Jähriger bei Explosion von Rakete schwer verletzt

Balve. Ein 41-Jähriger aus Balve wurde bei der Explosion einer Silvesterrakete schwer verletzt. Das Opfer behauptet, dass die Rakete fehlerhaft war.

Ein 41-Jähriger aus Balve ist bei der Explosion einer Silvesterrakete schwer verletzt worden. Das Opfer sieht die Schuld für den Zwischenfall beim Verkäufer der Rakete.

Laut Polizei ereignete sich das Unglück bereits am Neujahrsmorgen. Der 41-Jährige soll kurz nach dem Jahreswechsel in einem Garten an der Königstraße mehrere Raketen gestartet haben. „Als Basis diente eine in einem Getränkekasten stehende Bierflasche“, heißt es im Polizeibericht. In Menden rettete ein Mann an Silvester eine brennende Frau.

Rakete explodiert in Balve bereits am Boden

Die letzte Rakete explodierte nach Angaben des 41-Jährigen bereits am Boden, als er noch neben der Flasche stand. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Er erstattete im Nachgang Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Händler, der ihm die Ware verkauft hat, wegen gefährlicher Körperverletzung. Es geht um den Vorwurf, der Artikel sei fehlerhaft gewesen.

