UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt hat die Weichenstellung für die geplante Straßenerneuerung in Balve als Erfolg für seine Wählergemeinschaft verbucht.

Lorenz Schnadt, UWG-Fraktionschef, freut sich über den Fahrplan für den Straßenausbau in Balve (Bild von März 2019). Foto: Jürgen Overkott / WP

Der Ausschuss Umwelt, Planung, Bau in dem Schnadt den Vorsitz führt, beschloss in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig, in der Kernstadt zunächst die Alte Gerichtsstraße, die Hoffmeisterstraße und die Mittelstraße zu erneuern. In diesen drei Straßen werden Immobilienbesitzer nicht an den Ausbaukosten beteiligt. Dieser Bereich war bereits im Jahr 1984 erneuert worden. Die Pflasterung ist inzwischen in die Jahre gekommen. Vor allem in der Hoffmeisterstraße sind inzwischen – wie es in der Verwaltungsvorlage hieß – „starke Setzungen in der Pflasteroberfläche“ zu sehen. Mehr noch: Einzelne Steine haben sich sogar aus dem Verbund gelöst.

UWG greift CDU an

Erst im Anschluss soll die Neugestaltung der Garbecker Straße in Angriff genommen werden. Dort werden Immobilienbesitzer, wie in der Dreikönigsgasse, nach dem Kommunalabgabengesetz NRW an den Kosten beteiligt. Das Land hat grundsätzlich zugesichert, die Hälfte der Kosten zu tragen. Die Förderrichtlinie sei allerdings bisher noch nicht veröffentlicht, hieß es. Auch das Muster für ein Straßen- und Wegekonzept liege noch nicht vor.

Auf diesem Hintergrund soll beim Land ein Förderantrag im September gestellt werden. Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) erwartet, dass die Bauarbeiten in der Garbecker Straße vermutlich erst im kommenden Jahr stattfinden.

Schnadt fühlte sich bestätigt. Diese Lösung habe er bereits vor drei Monaten ins Gespräch gebracht. Er sei mit dem Beschluss des Ausschusses „sehr zufrieden“. Am Mittwoch legte Schnadt nach. Demnach gibt es laut Verwaltung „sehr viele Straßen“ im Stadtgebiet mit deutlich schlechteren Zustand als die Garbecker Straße, „die meisten davon im Ortsteil Garbeck“.

Der CDU bescheinigte Schnadt „große Angst“ zu haben, bei der Kommunalwahl im September abgestraft zu werden. Anwohner der Dreikönigsgasse waren sauer, weil die Sanierung der Straße ihrer Ansicht nach zu aufwendig war.