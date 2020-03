ARBEITSMARKT Arbeitslosigkeit in Balve sinkt minimal

Balve. Die Lage auf dem Balver Arbeitsmarkt hat sich minimal verbessert - aber nur im Monatsvergleich. Der Jahresvergleich spricht eine andere Sprache.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im März minimal gesunken. 238 Personen waren ohne Job. Das teilte Arbeitsagentur-Sprecherin Kira Muth am Dienstag in Iserlohn mit. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats ist dies eine Person weniger. Deutlich ungünstiger sieht der Vergleich zum Vorjahresmonat März aus. Binnen Jahresfrist steigt die Zahl der Arbeitslosen um 45 Personen. Damals waren 193 Balver(innen) ohne Job – fast ein Viertel weniger.

Ältere trifft Arbeitslosigkeit stärker

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 102 Frauen und 136 Männer. 70 Menschen mit ausländischen Wurzeln, suchen Arbeit.

30 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 46 Arbeitslose 55 Jahre und älter.

Da die Gesamtzahl der Arbeitnehmer in Balve unter 15.000 liegt, wird keine Arbeitslosenquote veröffentlicht. Aufgrund eines eingesetzten Schätzverfahrens sind die Bezugsgrößen für kleinere Regionaleinheiten und Personengruppen nicht durchgängig vergleichbar.