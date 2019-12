Carl Wewer (2. von links) wurde von Dagmar Hallier (VHS, mit Urkunde) verabschiedet. Er war beliebter Leiter von Aqua-Jogging-Kursen in Balve und Hemer.

VHS Abschied in Balve: Beliebter Carl Wewer geht - wer folgt?

Balve/Lendringsen. Carl Wewer machte Balver(innen) fit. Aqua-Jogging im Hallenbad war sein Ding. Jetzt wurde der Schwimmmeister verabschiedet. Wer folgt ihm?

Er war so beliebt, dass manche Interessenten in seinen Kursen gar nicht unterkamen. Jetzt beendet Carl Wewer seine Tätigkeit als Dozent der heimischen Volkshochschule. Am Donnerstag, 20 Uhr, findet sein letzter Kurs im Balver Hallenbad statt. Doch auch nach dem Abschied des Lendringsers muss niemand buchstäblich auf dem Trockenen sitzen.

„Das Wasser war sein Element“, sagt VHS-Fachbereichsleiterin Dagmar Hallier im Gespräch mit der WESTFALENPOST. Kein Wunder, der 75-Jährige war Sportlehrer und Meister für das Schwimmbadwesen. Carl Wewer war aber weit mehr als ein Experte. „Er war bei den Leuten unheimlich beliebt“, schwärmt seine ehemalige Chefin, „er hat seine Arbeit mit Herzblut gemacht.“ Dagmar Hallier im Kreis ihrer Fachbereichskolleginnen (2. von links) Foto: WP Seine Arbeit? Er gab Kurse in Balver und Hemer, Wassergymnastik und Aquajogging. Beides wird Menschen mit Rücken- oder Gelenkproblemen empfohlen. Beides gilt auch als geeigneter Reha-Sport für Kranke, die nach einem Herzinfarkt wieder fit werden wollen. Kurse für Wassergymnastik und Aquajogging werden übrigens eher von Frauen als von Männern belegt. Die Gründe dafür sind ungeklärt. Carl Wewer kniete sich mit großem Engagement in seine Aufgabe. Nicht weniger als 1390 Unterrichtsstunden unterrichtete er in 13 Jahren für die VHS im Hönnetal. „1573 Teilnehmende haben an seinen Kursen teilgenommen“, rechnet VHS-Sprecherin Alexandra Rother vor. „Einige natürlich immer wieder!“ Dagmar Hallier: „Es ist nie eine Stunde ausgefallen.“ Sie fügt hinzu: „Carl Wewer gehört einfach noch zu einer anderen Generation.“ Einen Grund für seine scheinbar stählerne Gesundheit sieht Dagmar Hallier in seiner Fitness: „Er hat immer Sport gemacht. Er ist viel mit dem Fahrrad unterwegs.“ Abschied im Haus Drei Könige Offiziell verabschiedet wurde Carl Wewer bereits von seiner dienstäglichen Lieblingsgruppe und von Dagmar Hallier in Balve, im Haus Drei Könige. Neben seiner Unterrichtstätigkeit für die VHS sprang Carl Wewer auch vertretungsweise als Schwimmmeister in Balves Hallenbad ein. Seine Nachfolgerin wird Balves Schwimmmeisterin Susann Otto. Sie startet am 4. Februar.