Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Facharzt-Ausbildungen abgeschlossen

Dr. Hans-Heiner Decker ist 62 Jahre alt und wohnt in Hüsten. 1991 übernahm er die hausärztliche Praxis seiner Vaters. Dr. Decker ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Innere Medizin. Auch hat er eine Zusatzausbildung in der Palliativmedizin.

Mittlerweile ist das Hausarztzentrum Dr. Decker & Alexandra Berndt vertreten in Hüsten an der Ludgeristraße, in Neheim im Gebäude des Gesundheits- und Seniorenzentrums „Am Bremers Park“ und in Herdringen (Übernahme der Praxis Dr. Abels).

Deckers Engagement für Flüchtlinge liegt begründet in der Familiengeschichte (siehe Interview), aber auch in seiner Triebfeder, sich für arme Menschen einzusetzen. Er wäre damals zeitweise als Arzt in die Entwicklungshilfe gegangen, wenn er nicht die Praxis des Vaters übernommen hätte.