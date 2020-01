Arnsberg/Sundern. . Zehn verkaufsoffene Sonntage im Arnsberger Stadtgebiet locken in 2020 die Verbraucher in die Stadt. Sunderner Handel öffnet zweimal am Sonntag.

Die Stadt Arnsberg hat ihre verkaufsoffene Sonntage zwar in der Planung, doch gibt es Vorbehalte. „Wichtig ist, dass die Termine vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien genannt werden“, sagt Stadtsprecherin Stefanie Schnura. Die Beteiligung erfolgt voraussichtlich im ersten Sitzungslauf 2020. Auch die aktuelle Gesetzeslage, die sich ja auch noch ändern kann, müsse berücksichtigt bleiben.

Sowohl in Arnsberg als auch in Sundern setzt man auf die bewährten Anlässe für die verkaufsoffene Sonntage. In Neheim sind das das Frühlingsfest, Neheim Live, Fresekenmarkt und Adventssonntage. In Arnsberg sind das erneut die Arnsberger Woche, der Arnsberger Herbst und ein Adventssonntag sowie in Hüsten der Käsemarkt, die Hüstener Kirmes und der Hüstener Herbst.

Arnsberg

23. März 2020: Frühlingsfest Neheim

30. März 2020: Käsemarkt Hüsten

24. Mai 2020: Arnsberger Woche

28. Juni 2020: Neheim Live

13. September 2020: Hüstener Kirmes

27. September 2020: Arnsberger Herbstsonntag

11. Oktober 2020: Fresekenmarkt Neheim

18. Oktober 2020: Hüstener Herbst

1. oder 2. Advent 2020 (steht noch nicht fest): Arnsberger Weihnachtsmarkt

13. Dezember 2020: X-mas Days Neheim

Sundern

6. September 2020 Stadtfest mit dem Fest der Vereine

13. Dezember 2020 Weihnachtstreff (vorbehaltlich)

Dazu kommt ein „Late Night Shopping“: Freitag, 17. April 2020, Selbstgemacht - der Kreativabend