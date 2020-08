Zehn Projekte aus Arnsberg und Sundern gefördert

Arnsberg/Sundern. Zehn Kleinprojekte aus Arnsberg und Sundern werden über das Leader-Regionalbudget gefördert und können an den Start gehen.

Das neue Förderprogramm Regionalbudget startete mit Schwung in der Leader-Region „Bürgerregion am Sorpesee“. Der erste Projektaufruf mit 150.000 Euro ausgelobten Fördermitteln stieß auf sehr großes Interesse, die 16 eingereichten Kleinprojektideen haben dieses Fördervolumen nahezu vollständig ausgeschöpft. Darunter sind sechs Projekte aus Arnsberg und vier aus Sundern.

Verfahren verspätet gestartet

Nachdem man aufgrund der Corona-Krise erst sehr spät mit dem Verfahren starten konnte, wurden innerhalb kürzester Zeit viele passende Ideen eingereicht und qualifiziert. Die Bandbreite reicht von E-Bike-Ladestationen über die Erweiterung touristischer Infrastruktur bis hin zur Ausstattung von Dorfgemeinschaftshäusern. Bei einem gemeinsamen Termin am Generationenpunkt Altenaffeln (1. Leader-Projekt), zu dem der „LEADERsein! e.V.“ die Projektträger eingeladen hat, wurden die Weiterleitungsverträge unterschrieben. So kann nun mit der Umsetzung der Kleinprojekte gestartet werden. Eine weitere Chance auf Förderung besteht dann wieder im kommenden Jahr. Ein offizieller Aufruf wird durch das Regionalmanagement zu Beginn des neuen Jahres erfolgen.

Je 80 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten der Projekte werden über das „Leader“-Verfahren übernommen.

Projekte in Sundern

In Sundern werden eine Fahrradgarage für Spezialfahrräder (IWB Sundern/Fördersumme: ca. 12.000 Euro), E-Bike-Ladesäule am Sorpesee (Sorpesee GmbH/6000 Euro), Generationentreffpunkt Hagen (Wohnkonzepte Sundern Hagen GbR/ca. 3250 Euro) und die barrierefreie WC-Sanierung an Sporthalle Hachen (TuS Hachen/ca. 9400 Euro)

Projekte in Arnsberg

In Arnsberg gibt es Geld für den Nachbau der alten Arnsberger Wettersäule (Heimatbund/ca. 12.000 Euro), Insektenhotel (Stadt Arnsberg/ca. 16.000 Euro), Outdoor DJ Pult am Jugendtreff Bruchhausen (Vereinsring/ca. 16.000 Euro), Defibrillator für die Heide (Reservistenkameradschaft Oelinghauser Heide/ca. 2100 Euro), Behinderten WC Schützenhalle Holzen (St. Johannes Schützen Holzen/ca. 16.000 Euro) und das Kindergarten-Projekt des Kleingärtnerverein am Lüsenberg Arnsberg (6475 Euro).