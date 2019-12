Foto: Foto: Jessica Will

Busticket statt Führerschein: In Arnsberg soll geprüft werden, ob Kinder und Jugendlichen nicht zusätzliche Mobilität gefördert bekommen.

Mobilität Wir-Gefühl in der Stadt stärken

Arnsberg. Es wäre erstmals, dass die Stadt Arnsberg die Mobilität von Kindern und Jugendlichen fördert. Jetzt wird - nach Ratsbeschluss - geprüft.

Auf Antrag von CDU und Grünen stimmte der Arnsberger Rat mehrheitlich für einen Prüfauftrag, der die Realisierbarkeit von Schülertickets für alle und eine Schülerfreizeit-ÖPNV herausstellen soll.

Überprüft werden soll, was es kostet, wenn neben den Schülern, die bereits ein kostenloses Schülerticket besitzen, allen interessierten Schülern ein mit einem Eigenanteil von maximal 10 Euroteures Schülerticket angeboten wird. Hierzu soll eine Abfrage bei den in Frage kommenden Schüler durchgeführt werden und in entsprechende Verhandlungen mit der RLG und dem HSK eingetreten werden, um belastbare Zahlen für die Subventionshöhe des städtischen Anteils der Stadt Arnsberg zu ermitteln.

Städtisch geförderte Mobilität

Geprüft wird auch, wie ortsansässigen Schülern aller Grund- und weiterführenden Schulen in der Stadt Arnsberg eine erweiterte ÖPNV-Nutzung zu ermöglichen ist. Ab einer bestimmten Entfernung zur Schule fahren die Schulkinder bekanntlich kostenlos. Dies gilt aber nur für den Schulweg. Ein Angebot mit ermäßigten Preisen für alle Schulkinder gibt es zwar als FunTicket, doch keine städtisch geförderte Mobilität. Es sollen Alternativen überprüft werden, mit welchen Förderprogrammen es der Stadt als Stärkungspaktkommune möglich wäre, modellhaft ein vergünstigtes Schülerticket anzubieten. Verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten kommen in Frage.

Die Möglichkeiten

Möglich wären:

- ein komplett kostenloses, aber vielleicht zeitlich beschränktes Angebot





- ein Eigenanteil von maximal 10 Euro bei unbeschränkter Nutzung• nur innerhalb des HSK nutzbar/überregional nutzbar

- als Modellprojekt für den ländlichen Raum HSK-weit umsetzbar• als Modellprojekt für eine Mittelstadt im ländlichen Raum nur für Arnsberg

- im Rahmen von Klimaschutzkonzept/Modal Split/Masterplan Mobilität zu förderndes ProjektEs ist wünschenswert, dass sich das Mobilitätsverhalten zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs verschiebt. Zum einen würden sich durch eine verstärkte Nutzung des ÖPNV die durch „Elterntaxis“ hervorgerufene Situation vor den Schulen erheblich verbessern. Zum anderen ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ein gesellschaftliches Anliegen im Sinne des Klimaschutzes.

Vorteil beim Zusammenwachsen

Die Einführung eines „Freizeittickets“ hätte außerdem den Vorteil, das Zusammenwachsen unserer Stadtteile schon in frühester Jugend zu erleben um das „Wir-Gefühl“ in Arnsberg zu stärken.