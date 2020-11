Windkraftanlagen: Einwendungsfrist soll verlängert werden

In Müschede und Wennigloh geplante Windkraftanlagen stoßen auf Widerspruch von Dorfanwohnern

Für die in Müschede und Wennigloh geplanten Windkraftanlagen fordern CDU-Politiker eine Verlängerung der Einwendungsfrist.

Müschede/Wennigloh. Die CDU-Politiker Christoph Hillebrand aus Müschede sowie Peter Blume aus Wennigloh haben beim Hochsauerlandkreis eine Verlängerung der Einwendungsfrist bezüglich der Anträge der Windkraft Wicheln-Wennigloh GmbH & Co. KG auf Genehmigung bzw. Errichtung und Betrieb von insgesamt vier Windenergieanlagen in Müschede und Wennigloh beantragt

Viele Themen sind noch zu diskutieren

In Blumes und Hillebrands Antragsbegründung heißt es: „Um sich ein umfassendes Bild von den geplanten Anlagen mit all ihren möglichen Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger von Müschede und Wennigloh zu machen, ist es unerlässlich, sich mit anderen Personen auszutauschen. Themen wie Lärm, Infraschall, optische Beeinträchtigungen und befürchtete Immobilienwertverluste müssen beleuchtet und diskutiert werden. All dies ist aufgrund der Corona-Pandemie, bedingt durch Versammlungs- und Kontaktbeschränkungen, nicht möglich.“

Online-Infos reichen nicht aus

Die Tatsache, dass die Windkraftanlagen-Betreiber die Bevölkerung umfassend informieren wollen, begrüßen Blume und Hillebrand. Aufgrund der aktuellen Situation kann aber nur eine Online-Vorstellung erfolgen. „Wir begrüßen dieses Format, das allerdings nur additiv sein kann, da es nicht geeignet ist, die Bevölkerung ausreichend zu informieren. Es muss aber auch ein physischen Austausch von Meinungen möglich sein“, so Peter Blume und Christoph Hillebrand. Deshalb müsse eine Verlängerung der Einwendungsfrist möglich sein.

Sollte eine Verlängerung der Einwendungsfrist abgelehnt werden, sind Einwendungen nur noch bis zum 30. November 2020 möglich, berichten die Politiker

Viele Infos zum Projekt gibt es im Internet unter www.buergerwind-arnsberg.de

Die Anträge beziehen sich auf folgende Verfahren (WEA = Windenergieanlage) mit den Aktenzeichen: 41.3.40316-2020-04 (WEA1) , 41.3.40317-2020-04 (WEA2), 41.3.40318-2020-04(WEA3), 41.3.40321-2020-04 (WEA4)