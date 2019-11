Willy Hesse: „Leben als Handwerker hat mich geprägt“

Kein Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen war länger im Amt als er. Am Donnerstag wird Willy Hesse (77) offiziell verabschiedet. Unsere Zeitung traf sich mit dem Arnsberger Dachdeckermeister zum Mittwochsinterview.

Was bedeutete Ihnen das Ehrenamt im Handwerk?

Willy Hesse: Ich bin damit ja groß geworden. Schon früh übernahm ich Aufgaben in der Innung, ehe ich später in den Vorstand der Kammer wechselte. Der Kontakt zu Kollegen und den jungen Leuten hat mir stets viel gegeben. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich hätte ja nie geahnt, dass ich das so lange machen werde. Die Harmonie war aber hervorragend. Das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt hat immer gestimmt. Und so hat sich die Handwerkskammer ja prächtig entwickelt.

Würden Sie heute noch einmal Handwerker werden wollen?

Jederzeit. Ich habe einen bodenständigen Betrieb und fand doch auch immer große fachliche und außergewöhnliche Herausforderungen wie seinerzeit beim Bau des Universums in Bremen. So etwas sind natürlich einmalige Erlebnisse. Anders herum macht es mich genauso stolz, dass das Eindecken des Arnsberger Glockenturms nach dem zweiten Weltkrieg durch meinen Vater letztendlich unseren Betrieb begründete und dass wir heute den Auftrag haben, die Propsteikirche neu zu decken.

Sie wurden damals vom Volksschüler zum Unternehmer. Wie bewerten Sie das heutige Schulsystem und was raten sie jungen Handwerkern?

Die Schüler sind heute leider nicht genug vorbereitet. Es kommen Auszubildende, die können einfachste Flächen nicht berechnen. Da muss man sich intensiv mit beschäftigen. Wer heute im Handwerk Erfolg haben will, muss aber auch über den Tellerrand schauen. Das Handwerk hat sich weiterentwickelt. Da rate ich auch, nach der Ausbildung noch zu studieren, um dann zu entscheiden wie es weitergeht. Wir müssen aber auch darauf schauen, dass es Spätzünder gibt. Auch Studienabbrecher können eine Chance für das Handwerk sein, wenn es darum geht Nachwuchs zu gewinnen.

Arnsberg Dachdeckermeister seit 1963 Nach der Volksschule (1956) und abgeschlossener Lehre zum Dachdecker (1959) besuchte er die Meisterschule mit dem Abschluss Dachdeckermeister (1963). 1970 übernahm er den elterlichen Betrieb in Arnsberg, wo er bis heute geschäftsführender Gesellschafter ist. Von 1976 bis 1999 war Hesse Obermeister der Dachdeckerinnung. Von 1976 bis 1991 war er Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses, von 1989 bis 1999 Vizepräsident und seit 1999 ist er Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen. Darüber hinaus ist er seit 2003 Mitglied im Aufsichtsrat der Signal-Iduna in Dortmund und war von 2010 bis 2016 Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages. Von 1984 bis 1990 führte er die Freiwillige Feuerwehr in Arnsberg als leitender Löschzugführer. 2003 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In 2017 erhielt er den NRW-Verdienstorden.

Sie waren auch als Feuerwehrmann in Arnsberg aktiv. Sind Beruf und Ehrenamt für junge Menschen heute noch zu vereinbaren?

Teilweise ja. Bei mir werden die Feuerwehrleute freigestellt für ihre Einsätze. Ich habe dafür auch nie eine Entschädigung beantragt. Das ist aber auch immer im Rahmen geblieben. Und die Mitarbeiter sind dann auch bereit, an anderer Stelle mal länger zu arbeiten. Wichtig ist, dass man gut miteinander auskommt und miteinander spricht. Dann geht Ehrenamt neben dem Beruf. Ich fördere so etwas. Es ist ja von Vorteil, dass wir hier die Ortsnähe haben.

Was hat Ihnen persönlich das Handwerk fürs Leben mitgegeben?

Das hat mich schon geprägt. Ich habe als Kind erlebt, wie mein Vater den Glockenturm eindeckte und den Betrieb gründete. Er hatte das Glück, den Auftrag noch vor der Währungsreform erhalten und dann in D-Mark ausgezahlt zu werden. Man hat in den Jahren mitgeholfen, hier vieles aufzubauen. Ich habe nie Probleme gehabt, auch mal an Feiertagen zu arbeiten, wenn es irgendwo reingeregnet hat. Ich hatte immer Spaß an Verantwortung und neuen Herausforderungen. Der Umgang mit Menschen, Kunden und Mitarbeitern hat mir viel gebracht.

Hatten Sie je einen anderen Berufswunsch gehabt?

Eigentlich nicht. In einem komplett anderen Beruf wollte ich nie arbeiten. Gerne hätte ich etwas mehr in Beratung und dem Erstellen von Gutachten gemacht. Aber immer in dem Bereich, in dem ich auch immer gearbeitet habe.

Das Handwerk sucht Auszubildende. Sollte man sie nicht einfach besser bezahlen?

Es liegt nicht nur am Geld. Ich denke, wir im Handwerk zahlen ganz gut - sowohl in der Ausbildung als auch bei den Gesellen. Bodenständiges Handwerk zahlt gute Löhne. Was fehlt ist vielmehr oft das Ansehen des Handwerks. Da gibt es ein Imageproblem - das ist bitter.

Was braucht ein zukunftsfähiges Handwerk?

Vor allem einen Bürokratieabbau. Natürlich ändern sich die Zeiten, doch wird hier vieles überzogen. Wichtig für uns im ländlichen Raum ist auch ein flächendeckendes Internet. darauf sind wir im Handwerk heute angewiesen. Auch Chancengleichheit in der Ausbildung vermisse ich. Unsere Azubis auf dem Land haben weite Wege zur Arbeit und zu den Berufskollegs zurückzulegen. Da wünsche ich mir mehr Förderung der Mobilität. Und wo das nicht geht, sollte man mal wieder über Einrichtungen wie die früheren Kolpinghäuser nachdenken, in denen Auszubildende wohnen können.