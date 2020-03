Wichtiges zum Umgang mit Corona in Arnsberg/Sundern

Arnsberg/Sundern. Coronavirus: Wichtige Regeln und Ansprechpartner – das sollten Bürger in Arnsberg und Sundern wissen.

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen für alle Arnsberger und Sunderner – was muss ich beim Corona-Virus und den Folgen beachten:

Der Hochsauerlandkreis hat als zuständige Behörde eine Hotline eingerichtet, die montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 13 Uhr erreichbar ist. Unter der Telefonnummer 0291-94 2202 können sich betroffene Bürgerinnen und Bürger melden und dort ihre Fragen zum Corona-Virus stellen. Insbesondere in Verdachtsfällen soll im ersten Schritt die Hotline angerufen werden; bitte keine unkoordinierten Besuche oder Anrufe in Arztpraxen oder Kliniken.

• Durch eine sorgfältige Hygiene kann die Ausbreitung ebenfalls gut eingedämmt werden. Daher noch einmal die wichtigsten Regeln mit der dringenden Empfehlung zur Einhaltung:

Mehrmals täglich gründliches Händewaschen für mindestens 30 Sekunden, insbesondere nachdem Türklinken, Geld usw. berührt wurden und bevor Speisen zubereitet oder eingenommen werden.

Möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht fassen.

In die Armbeuge niesen statt in die Hände.

Geschlossene Räume mehrmals täglich lüften.

Roh zu verzehrendes Obst und Gemüse gründlich abwaschen.

Verzicht auf Hände schütteln.

Maßnahmen der Stadt Arnsberg

Um die Ausbreitung des Corona-Virus möglichst einzudämmen, hat die Stadtverwaltung Arnsberg einige Maßnahmen getroffen, die ab sofort gelten:

• Die Dienststellen der Stadtverwaltung sollen nur noch in dringenden Fällen besucht werden. Wenn möglich, soll die Erledigung digital oder telefonisch erfolgen. Eine Übersicht der digital zu erledigenden Angelegenheiten bietet das Service-Portal der Stadt Arnsberg über die Internetadresse https://portal.arnsberg.de.

• Für die Stadtbüros gilt eine eingeschränkte Erreichbarkeit. Nur das Stadtbüro in Alt-Arnsberg, Altes Rathaus, Alter Markt 19, bleibt für den Publikumsverkehr geöffnet. Auch hier sollen nur die notwendigsten Dinge erledigt werden. Hierzu gehören beispielsweise die Beantragung und Abholung von dringend benötigten Ausweisdokumenten und auch die An-, Ab- und Ummeldungen. Alle anderen Stadtbüros bleiben geschlossen.

• Bis Ostern werden keinerlei städtische Kultur- und Sportveranstaltungen stattfinden. Städtische Räume und Einrichtungen werden nur noch für Veranstaltungen mit geringer Teilnehmerzahl zur Verfügung gestellt, sofern Vorsichtsmaßnahmen wie Desinfektion und Verhaltensetikette mit Belehrung erfolgen und kein spezifisch erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Veranstaltern wird generell empfohlen, eigene Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl ebenfalls abzusagen. Ein Richtwert kann hier die Obergrenze von 100 teilnehmenden Personen sein.

• Die Sitzungen der politischen Gremien werden zu den geplanten Terminen stattfinden. Wenn möglich, werden diese im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, durchgeführt. Ein Zugang wird jeweils nur ermöglicht, nachdem die Personen- und Kontaktdaten auf einer bereitliegenden Meldekarte abgegeben wurden und eine Hände-Desinfektion erfolgt ist.

Klinikum

Die Corona-Hotline des Klinikums Hochsauerland ist als ein ergänzendes Angebot zu verstehen. Sie kann den angeratenen Weg über den Hausarzt oder die Hotline des Gesundheitsamtes nicht ersetzen. Besorgte Bürgerinnen und Bürger, die den Eindruck haben, nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet Symptome bei sich feststellen zu können, sollten sich über die Hotline 0291/94-2202 des Gesundheitsamtes melden (montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr, s.o). Sollten sich bei der ersten medizinischen Abklärung nach den Vorgaben des Robert Koch-Institutes Hinweise verdichten, dass ein begründeter Verdacht auf eine Coronainfektion vorliegt, werden die Betroffenen für den Abstrich einer Arztpraxis, dem Diagnostikzentrum des Klinikums Hochsauerland oder einer anderen Einrichtung zugewiesen.

Außerhalb der Zeiten, in denen die Hotline des Gesundheitsamtes erreichbar ist, stellt das Klinikum-Hochsauerland mit der Corona-Hotline sein ergänzendes Angebot zur telefonischen Erstabklärung zur Verfügung (montags bis donnerstags von 14.30 bis 19 Uhr, freitags von 13 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 19 Uhr). Das Corona-Diagnostikzentrum des Klinikums Hochsauerland befindet sich in der ehemaligen Verwaltung rechts neben dem Hauptgebäude des Marienhospitals in Arnsberg. Der Zugang ist entsprechend ausgeschildert. Wichtiger Hinweis:Besuch des Corona-Diagnostikzentrums täglich von 15 bis 19 Uhr und in jedem Fall nur nach vorheriger telefonischer Abklärung mit:

• dem Hausarzt oder

• dem Gesundheitsamt unter Tel. 0291-94-2202

• oder der Corona-Hotline des Klinikums Hochsauerland unter Tel. 02931-870-323007

Geänderte Besuchszeiten

Um Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Infektionen zu schützen, wurden vorsorglich die Besuchszeiten an den Standorten des Klinikums Hochsauerland eingeschränkt. Die offiziellen Besuchszeiten sind täglich 15 bis 17 Uhr. Zudem gilt die Regel: nur zwei Angehörige pro Patient. In begründeten Einzelfällen sind Ausnahmen möglich, jedoch nur mit ärztlicher bzw. pflegerischer Vereinbarung.