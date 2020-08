Westenfeld: Polizei sucht mit Hubschrauber vermissten Mann

Mit einem Polizeihubschrauber wird im Bereich Westenfeld nach einem vermissten Mann gesucht.

Westenfeld. Im Bereich Westenfeld wird am Samstagabend, 29. August, bei der Suche nach einer vermissten Person ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Person wurde zuletzt in einem Maisfeld an der so genannten Bauernautobahn zwischen Sundern und Hellefeld gesehen. Dies twitterte vor Kurzem die Polizei HSK.

Nach WP-Informationen soll es sich um einen Mann handeln, der in einem Rettungswagen medizinisch versorgt werden sollte, aber dann in ein Maisfeld weggelaufen ist. Nähere Angaben zur Person (Alter, Wohnort) liegen nicht vor.