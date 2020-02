Wesco und Caso zeigen Markenprodukte mit Mehrwert

Arnsberger und Sunderner Betriebe, die Produkte für die Küche herstellen, haben ihre Geschäftsstrategien verfeinert, um auf den Preisdruck im stationären Handel zu reagieren. Der Preisdruck entsteht insbesondere durch die stark zunehmenden Online-Bestellungen der Verbraucher, wodurch Kaufkraft im stationären Handel (Elektrofachmarkt, Warenhaus oder Fachgeschäft) verloren geht. Unsere Zeitung nutzte einen Besuch auf der internationalen Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt auch dazu, mit Geschäftsführern und Marketing-Experten heimischer Betriebe über Maßnahmen zu sprechen, wie ein Marken-Produkt mit Mehrwert an Technik und Design - trotz Preisdrucks - an den Mann oder die Frau gebracht werden kann.

Hendrik Neuhaus, Entwicklungsleiter und Prokurist der Hüstener Firma Wesco, zeigt auf der internationalen Messe Ambiente in Frankfurt den neuen Abfallsammler „Tower Collector“, der sich oben mit einer Handbewegung automatisch öffnet. Der Müll kann in drei Arten separiert werden. Neu ist die Farbe „graphit matt“. In dieser Farbe gibt es jetzt auch Brotkästen von Wesco Foto: Martin Schwarz

Auf der internationalen Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt ziehen die zehn ausstellenden Betriebe aus Arnsberg und Sundern die Blicke der Messebesucher auf ganz unterschiedliche Art auf sich. Dies reicht vom ausdrücklichen Hier punktet man mit „Made in Germany“, was zum Beispiel für die Allesschneider der Bergheimer Firma Graef und auch die Abfallsammler der Hüstener Firma Wesco gilt. Wesco hat sich auch schon zum Farb-Trendsetter für Produktfarben im Küchenbereich entwickelt.

Messe-Präsentation als Vorbild

Die Art der Messepräsentation ist wichtig. „Die Einkäufer der Handelsunternehmen achten schon darauf, wie wir uns als Marke Graef auf unserem Messestand darstellen“, berichtet Graef-Marketing-Chefin Franziska Graef. Die Art der Messe-Präsentation könne dann schon Vorbild-Charakter für das Geschäft haben, wo demnächst Graef-Ware gezeigt und verkauft werden solle. Die enge Abstimmung zwischen Einkäufern und Herstellern betont auch Caso-Geschäftsführer Bernd Braukmann, der mit seinem Bruder Peter Braukmann das Unternehmen leitet „Mit unseren Bestandskunden führen wir schon weit vor den von uns besuchten Fachmessen regelmäßige intensive Gespräche“, so Braukmann.

Arnsberg Zehn Firmen aus Arnsberg und Sundern stellen aus Die internationale Konsumgütermesse Ambiente begann am vergangenen Freitag in den Frankfurter Messehallen und endet am Dienstag, 11. Februar. Auf der Messe zeigen insgesamt 4400 Firmen aus rund 90 Ländern ihre Produktneuheiten. Aus Arnsberg sind dabei: Graef, Wesco, Berndes, Cloer und Caso. Aus Sundern dabei: Severin, Assheuer + Pott Sundern (APS), Blomus, Schulte-Ufer und Goldbach.

Der Preisdruck im Handel sei auch bei der Fachbesucher-Frequenz messbar. „Während früher vielleicht noch drei Einkäufer eines Handelsunternehmens kamen, ist es vielleicht heute einer“, sagt Braukmann. Eine internationale Messe wie die Ambiente, die an fünf tagen von mehr als 130.000 Fachbesuchern aus 90 Ländern besucht werde, diene insbesondere der Gewinnung von Neukunden, insbesondere aus dem Ausland. Deshalb war es für Caso auch sehr wichtig, in der Messhalle 3.1 für Elektroküchengeräte und Kochgeschirr präsent zu sein. „Genau hier muss dann die Überzeugungsarbeit laufen, dass wir mit unserem Marken-Mehrwert an Technik und Design letztlich den Auftrag erhalten“, sagt Geschäftsführer Peter Braukmann.

Caso-Geschäftsführer Bernd Braukmann zeigt die Neuheit „Weinkühlschrank für den Küchen-Einbaubereich“. Foto: Martin Schwarz

Neben dem E-Commerce sieht Bernd Braukmann in den enormen Handelsflächen, die insgesamt von Warenhäusern, Elektrofachmärkten und Fachgeschäften in Deutschland bestückt werden, eine weitere Ursache für Preisdruck im Handel. Hinzukomme eine weitgehende Preistransparenz, die den Wettbewerb verschärfe. Bernd Braukmann sieht für Caso die Wachstumsmärkte der Zukunft insbesondere in Skandinavien, Österreich, Schweiz und Russland. „Über einen dorthin forcierten Export werden wir voraussichtlich unseren Umsatz in diesem Jahr nochmals steigern können“, so der Caso-Geschäftsführer.

Durch dei Schaffung von Markenzentren in den beiden Villen Wesco in Hüsten und auf Mallorca hat Wesco schon viel für die Markenbildung getan. Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Wesco, Egbert Neuhaus, berichtet: „Als wir vor zehn Jahren mit unseren kräftigen Produktfarben „Living Colours“ auf den Markt für Küchenaccessoires und Abfallsammler kamen, haben wir die Mitbewerber überrascht. Manch andere Firma zog aber später nach. Nun spüren wir auf Verbraucher-Seite den verstärkten Wunsch nach eher dezenten Farben wie Sand, Graphit, Cool Grey und Schwarz und dies alles in matt. Hier spüren wir einen neuen Trend - und greifen ihn auf“.

Design-Mülleimer „Step Boy“

Die Farben als solches sind natürlich nicht vom Himmel gefallen. Wesco beobachtet genau, in welchen neuen Farben Küchenzeilen produziert werden. „Auch hier ist matt ganz klar im Kommen“, sagt Neuhaus und zeigt entsprechend farblich gestaltete Messe-Neuheiten. Es handelt sich um die Abfallsammler „Tower Collector“ und „Step Boy“, die insbesondere in kleinen Küchen schon in einer Nische Platz finden. Im Tower Collectior kann der Müll auf dreierlei Art separiert werden. Außerdem gibt es bei Wesco nun auch den Brotkasten in den neuen trendigen Matt-Farben.