Wesco-Chef Neuhaus sieht Konjunktur-Risiken

Das Corona-Virus schreckt die Wirtschaft offenbar nicht. Beim Besuch auf der für die heimische Wirtschaft bedeutende Konsumgütermesse „Ambiente“ in Frankfurt spielte die Angst vor Ansteckung keine Rolle. Nur ganz wenige Besucher waren mit Infektionsschutzmasken in den Messehallen unterwegs.

600 Aussteller aus China

Messe-Pressesprecher Erdmann Kilian war bis zu Beginn des ersten Messetages am Freitag „keine Welle von Aussteller-Absagen“ bekannt. Er könne aber nicht ausschließen, dass vielleicht ein Teil der 600 Aussteller aus China wegen Ausreisebeschränkungen in China Probleme haben könnten, Stände personell zu besetzen. „Es könnte aber auch sein, dass chinesische Unternehmen auf Mitarbeiter in europäischen Dependancen zurückgreifen“, so Erdmann Kilian.

Arnsberg Neue Produkte und Farben Der Geschäftsführer der Bergheimer Firma Caso, Bernd Braukmann, stellte die Messeneuheit Weinkühlschrank für den Kücheneinbau vor. Weinkühlschränke zum separaten Aufstellen hat Caso schon lange im Programm. Die Caso-Gruppe hat mehr als 100 Mitarbeiter. Vorgestellt auf der Ambiente wurde auch der neue Vakuum-Mixer von Caso. Er verhindert die Oxidation der Smoothies. Wichtige Vitamine bleiben erhalten. Auf dem Weltmarkt einzigartig für den Bereich „Allesschneider für private Haushalte“: Der neue Graef-Allesschneider mit Schneidestärke von bis zu 30 Millimetern. Damit kann man Brötchen schneiden und das lästige Krümeln mit Brotschneidemesser auf dem Frühstückstisch vermeiden. Die Firma Wesco erlebt bei ihren Produkten gerade einen grundsätzlichen Stilwechsel. Bei allen Neuheiten dominieren die matten Farben. Noch vor zehn Jahren konnte es nicht grell genug sein, als gewagte bunte Farben die Wesco-Produkte auszeichneten.

Für das Personal der Messegesellschaft wurden die Hygiene-Vorschriften nicht verschärft. „Keiner unserer Mitarbeiter muss eine Atemschutzmaske tragen“, so Kilian und warnt davor, Chinesen, die möglicherweise eine Atemmaske tragen, Angst vor Coronavirus zu unterstellen. „Schon seit Jahren tragen Asiaten Atemschutzmasken auf Messen und natürlich auch in ihren Heimatländern, wenn sie eine normale Erkältung haben. Sie wollen ihre Gäste vor Ansteckung schützen.“ Die Desinfektionsmaßnahmen auf der Messe Ambiente wurden in den vergangenen Tagen nicht verschärft. Es bleibt bei zusätzlichen Reinigungen von zum Beispiel Treppenhandläufen, Türen und Gegenständen mit viel Handkontakt. Auch wurden zusätzliche Ständer mit Desinfektionsmitteln aufgestellt.

Retro-Allesschneider von Graef

Die heimischen Unternehmen konnten sich also ganz auf das Geschäft konzentrieren: Das Thema Retro spielte dabei auch eine Rolle. Die Bergheimer Firma Graef präsentiert einen Allesschneider mit dem Design aus dem Jahr 1957 als Messeneuheit vor. Im Hause Schulte Ufer greift man zum guten alten Teekesselchen zurück und präsentiert es als hochwertiges und schön anzuschauendes Küchenzubehör.

Viele Fragezeichen

Auch beim Hüstener Unternehmen Wesco ist viel los am Messestand: Geschäftsführer Egbert Neuhaus kann als Vorsitzender des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte auch für die ganze Brache sprechen. „Da noch stark gebaut wird, läuft die Konjunktur im Konsumgüterbereich noch recht gut“, sagt er in Frankfurt. Für die Zukunft gebe es aber einige Fragezeichen. „Kein Orakel kann sagen, wie sich der Abschwung im Maschinenbau und der Autoindustrie auf die Konsumgüterbranche auswirken wird“, sagt Egbert Neuhaus am Messestand von Wesco in Frankfurt.

So ganz lässt das Corona-Virus die Branche aber nicht los: „Wer jetzt allein von China abhängig ist, könnte ein Problem bekommen“, sagt Egbert Neuhaus. Ein Verzicht auf den Messebesuch sei bei Wesco kein Thema gewesen. „Selber jetzt nach China würde ich derzeit aber nicht fahren“, so Neuhaus.