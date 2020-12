Werler nach blutigem Beziehungsdrama in Hüsten verurteilt

Arnsberg. Unter Tränen schildert ein 28-jähriger Werler die Nacht in einer Hüstener Wohnung, in der er und seine Ex-Freundin fast ums Leben kamen.

Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an seiner 18-jährigen Ex-Freundin ist ein 28-jähriger Werler zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im Saal des Arnsberger Landgerichts flossen auch am zweiten Verhandlungstag viele Tränen – von Trennungen, Versöhnungen, gebrochenen Herzen und großer Traurigkeit war die Rede.

Die nur einjährige Beziehung des Paares endete mit einem blutigen Drama im Badezimmer einer Hüstener Wohnung. Dem Angeklagten warf die Staatsanwaltschaft in der Anklage versuchten Mord vor – er sollte seine Ex-Freundin Ende Mai zunächst den Hals verdreht, sie dann gewürgt und dann mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben.

Aufgrund ihrer Schreie soll ihre wie mehrere Kinder ebenfalls in der Wohnung befindliche 14-jährige Schwester dazwischen gegangen sein - die 18-jährige Mutter überlebte lebensgefährlich verletzt. Einer ihrer Lungenflügel war eingefallen. Sie rannte mit ihrer Schwester auf die Straße, wo eine Zeitungsbotin sie sah und Polizei und Rettungsdienst alarmierte.

Der Angeklagte versuchte anschließend, sich selbst das Leben zu nehmen und verletzte sich mit Messerstichen ebenfalls lebensgefährlich. Seinen Suizidversuch filmte er und postete das Video direkt auf Facebook. Als er hörte, dass die Polizei kam, flüchtete er sich blutüberströmt in einen Abstellraum und fügte sich weitere Schnitte zu.

Doch weder daran noch an die Absicht, seine Ex-Freundin töten zu wollen, könne er sich erinnern, sagte er nun aus. „Ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich kann es nicht erklären“, sagte er. Auch seine Gefühle an jenem Abend könne er nicht beschreiben, in einer solchen Lage habe er sich nie zuvor befunden.

Blutspuren in der Wohnung in Hüsten

Und später im Prozess erklärte er: „Ich suche Hilfe, ich kann mit dieser Sache nicht leben, ich bin kein Mörder, ich bin nicht so ein Mensch.“ In Tränen brach er direkt zu Beginn des Termins aus, als Bilder des Tatorts gezeigt wurden: Blut fast überall in der Wohnung – im Badezimmer, wo die Tat geschehen war, aber auch in der Diele neben Spielteppich und Kinderbettchen, in Hausflur, Keller und draußen vor einem Nachbarhaus.

Den vorangegangenen Abend schilderte der Angeklagte ähnlich wie zuvor seine Ex-Freundin. Sie seien sich etwa einen Monat nach der Trennung zufällig begegnet, er sei mit zu ihr nach Hause gefahren, um zu reden. Bei Spaziergängen und die gesamte Nacht über hätten sie geredet, beide viel geweint und beide mehrfach angedroht, sich das Leben zu nehmen. Es sei um die Frage gegangen, ob die 18-Jährige zu ihm zurückkehrt oder zum Vater ihres Kindes, der in Belgien lebte.

Am Tag der Tat hatte der Angeklagte bei seiner Vernehmung angegeben, dass seine Ex-Freundin ihn gebeten habe, sie zu töten. Doch daran könne er sich nun nicht mehr erinnern, nur noch daran, sich selbst mit dem Messer in die Brust gestochen zu haben und dann auf dem Badezimmerboden zusammen gebrochen zu sein. Nach der Tat lag er mehrere Tage im Krankenhaus und saß dann in Untersuchungshaft in Hamm.

Richter urteilen wegen versuchten Mordes

Eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des Angeklagten sah ein als Gutachter bestellter Psychiater nicht, die Erinnerungslücke konnte er nicht erklären. Eventuell sei sie eine psychische Schutzfunktion, weil der Angeklagte die Tat nicht mit sich vereinbaren könne. Weil er irgendwann von seinem Opfer abgelassen hatte, sahen Staatsanwalt und Verteidigung schließlich keinen versuchten Mord, sondern gefährliche Körperverletzung.

Die Verteidiger baten zu berücksichtigen, dass dem geduldeten Asylbewerber nun vermutlich auch eine Abschiebung in den Irak drohe, dass er nicht vorbestraft sei und sich seit Jahren stark um seine Integration bemühe, auch im Gefängnis weiter Deutsch lerne. Die Richter urteilten schließlich dennoch wegen versuchten Mordes mit einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren, denn aus ihrer Sicht hatte der Angeklagte vor, seine Ex-Freundin umzubringen.

Normalerweise berichten wir nicht über Suizide und Suizidversuche, es sei denn, sie erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22.