Wennigloher Mahnwache gegen Windrad-Projekt

Die Wennigloher wohnen gerne in ihrem beschaulichen Bergdorf. Viele haben Haus- und Grundbesitz und leben schon seit Generationen hier. Und sie wollen, dass alles so bleibt: die besinnliche Ruhe und die Natur um sie herum. Die Pläne der „Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH“, vier Windenergieanlagen (WEA) zwischen Wennigloh und Müschede zu errichten, könnte all dieses zerstören, befürchten viele Bürgerinnen und Bürger - und haben sich zum Schutz von Menschen und Natur organisiert.

Höher als der Kölner Dom

Samstagmorgen, 7. November, 7.30 Uhr: In über 300 Metern Höhe ist es in Wennigloh deutlich frostiger und ruhiger als im Tal. Aber Höhe und Dezibel sind an diesem sonnigen Novembertag das bestimmende Thema im Bergdorf, denn die geplanten Windräder sind, den Rotordurchmesser inbegriffen, fast 50 Meter höher als der Kölner Dom. Hinzu kommen die lauten Rotorgeräusche mit ihrem tagsüber kontinuierlich getakteten „Zisch, zisch, zisch“, wie es ein Besucher anschaulich vor Ort demonstrierte. All das stinkt den Wenniglohern gewaltig. Und dafür gehen sie auch auf die Straße, an diesem Morgen auf die Müssenbergstraße unweit der Bäckerei Jürgens, wo eine mehrstündige Mahnwache gegen das Windrad-Projekt stattfindet. „Wir haben uns bewusst für diesen Standort entschieden“, erklärt David Mannchen als Sprecher der Bürgerinitiative. Denn wo eingekauft wird, könne man die meisten Menschen erreichen und ansprechen. Wobei, so betont Mannchen vor Ort, dies keine klassische Infoveranstaltung sei, sondern lediglich dem „Aufrütteln“ der Bevölkerung für dieses sensible Thema dienen soll.

Kritik am Windrad-Standort

Der Erfolg gibt den Organisatoren Recht. Zahlreiche Bürger kommen, um ihren Unmut zu äußern. Einhellige Meinung ist dabei: Windkraft ist gut, aber die geplanten Standorte sind schlecht. David Mannchen und Ferdi Schauerte fahren die erste Schicht der Mahnwache. Ein überdimensionales Schild zeigt deutlich den Größenvergleich der geplanten Windräder mit einem normalen Wohnhaus, der aktuellen Windkraftanlage im Bereich Wicheln und dem Kölner Dom.

Schichtwechsel: Mittlerweile ist es 9 Uhr und die zweite Wache haben jetzt Franz-Josef Springer und Lars Richerzhagen übernommen. Josef Köper kommt mit seinem bayrischen Gebirgsschweißhund „Franz“ vorbei und bleibt stehen. „Eine lobenswerte Aktion, die ihr hier macht, ich bin in Zukunft auch mit dabei“, verspricht Köper den Initiatoren. Jennifer Förster vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbaubetrieb hat Brötchen eingekauft und schaut anschließend bei der Aktion vorbei. Die junge Frau macht ihrem Unmut spontan Luft: „Wir sind extra aufs Dorf gezogen um Ruhe zu haben und jetzt dies“. Aber nicht nur das ärgert Jennifer Förster. Am Ortseingang habe sie vor einiger Zeit eine gemischte Baumkultur angepflanzt, dann sei jemand vom Ordnungsamt gekommen und die Bäume als nicht passend zum Ortsbild eingestuft.

Bürgerin beklagt zweierlei Maß

„Bei einer privaten Initiative werden einem Steine in den Weg gelegt, weil es optisch nicht passt, aber dann will man uns diese Riesendinger vor die Haustür setzen“, schimpft Jennifer Förster. „Wir sind mit den Menschen gut ins Gespräch gekommen und haben an diesem Morgen viele Meinungen gesammelt“, zieht David Mannchen ein Fazit der Aktion und freut sich über die große Zustimmung aus der Bevölkerung. Die Infotafel mit den Größenvergleichen steht übrigens ab sofort an der Straße „Am Kreuzkamp“/Abzweig ins Feld.