Die Täter brechen in ein Reihenhaus ein.

Wennigloh. In Wennigloh beobachten Zeugen am Tag eines Tresordiebstahls zwei verdächtige Männer und beschreiben der Polizei auch das Fahrzeug.

Wennigloh: Einbrecher stehlen Tresor aus Reihenhaus

In ein Reihenhaus in Wennigloh brachen unbekannte Täter am Donnerstag ein. Zwischen 12.30 und 19.10 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses auf der Straße „Auf der Haar“ auf. Aus dem Haus entwendeten die Täter einen Tresor.

Zeugen beobachteten gegen 18.30 Uhr zwei verdächtige Männer in der Nähe des Tatorts. Diese luden einen großen Gegenstand in einen silbernen Pkw-Kombi. Ein Mann trug eine blaue Jeans, dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Wollmütze.

Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Zeugenhinweise an die Polizei unter 02932-90200.