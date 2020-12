Edith Malzer verkauft ihren Großhandel "Karma Fair Trade" und schließt den Weltladen in Bruchhausen.

Fairer Handel Weltladen in Bruchhausen schließt die Türen zum Jahresende

Bruchhausen. Edith Malzer verkauft ihren Großhandel „Karma Fair Trade“ und schließt den Laden in Bruchhausen. Die Deutsche Post sucht noch einen Nachfolger.

Zum Jahresende wird Edith Malzer die Tür zum Weltladen in Bruchhausen endgültig abschließen. Sie verabschiedet sich in den Ruhestand und verkauft den Großhandel „Karma Fair Trade“. Der Großhandel wird in ihrem Sinne weitergeführt, der kleine Laden im Dorf aber wird Geschichte sein und für die integrierte Postfiliale wird noch ein Nachfolger gesucht.

„Es ist sehr schwer, aber die Entscheidung fühlt sich richtig an“, sagt Malzer. Im Weltladen verkaufen die 65-Jährige und ihr Team fair gehandelte Lebensmittel wie Kaffee, Schokolade und Honig, aber auch Kunsthandwerk, Schmuck, Körbe und Filzprodukte.

Projekte in Nepal

Viel größer ist der dahinterstehende Großhandel, über den rund 400 Weltläden bundesweit fair gehandelte Waren beziehen. Dieses Herzensprojekt wollte Malzer in guten Händen wissen, bevor sie sich zurückzieht. 1998 hat sie den Handel gemeinsam mit ihrem Mann aufgebaut. „Das Wichtigste für uns war, einen Nachfolger zu finden, um unsere Projektpartner in Nepal weiter zu unterstützen“, sagt Malzer. Den hat sie im Darmstädter Handelsunternehmen „Frida Feeling“ gefunden, an das sie ihren Großhandel verkauft.

Auch Klangschalen, Körbe und Filzprodukte gehören zum Angebot im Weltladen mitten in Bruchhausen. Foto: Katrin Clemens

So wird weitergeführt, was durch eine Reihe von Zufällen entstand: „Ich habe den Verein Nepra über den Weltladen der Kirchengemeinde kennengelernt“, erinnert sich Malzer. Über den Verein, der sich für Leprabetroffene und andere von Diskriminierung betroffene Menschen in Nepal einsetzt, war ihr Interesse für das Land in Südasien geweckt. Sie informierte sich weiter und gewann bei einer Veranstaltung den Hauptpreis einer Tombola – eine Reise nach Nepal.

1997 flog sie zum ersten Mal dorthin. „Seitdem haben mich das Land und die Menschen nicht mehr losgelassen“, sagt Malzer. Sie engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Verein „Nepra e.V.“ und will mit ihrem Großhandel dafür sorgen, dass ansonsten benachteiligte Menschen in Nepal eine Arbeit unter fairen Bedingungen und mit fairer Bezahlung finden.

Viele Male ist sie in den vergangenen Jahren in Richtung Himalaya gereist, um sich von den Gegebenheiten vor Ort und den Erfolgen der Hilfsprojekte ein Bild zu machen. So hat sie unter anderem auch die Schäden der verheerenden Erdbeben im Jahr 2015 mit eigenen Augen gesehen und sich dafür eingesetzt, dass vor Ort neue Gebäude aufgebaut werden, die erdbebensicherer sind.

Mehr Zeit für Familie und Ehrenamt

„Die nächste Reise werde ich mit meinem Nachfolger unternehmen, um die Projekte dort zu übergeben“, sagt sie. In der Übergangsphase wird sie beratend weiter wirken, das Ehrenamt und ihre Verbundenheit zu Nepal und dem fairen Handel werden ohnehin bleiben. Dennoch freit sich die 65-Jährige auf mehr Zeit für ihre Familie und dankt den Kunden, die ihr über die Jahre die Treue gehalten haben.

Für die Kunden des Großhandels ändert sich kaum etwas. Die Kunden im Laden in Bruchhausen verweist Malzer auf den Eine-Welt-Laden „Nuevo Camino“ in Herdringen. Dort im Christopherus-Haus verkaufen ehrenamtliche ebenfalls fair gehandelte Waren und sie werden auch einige Produkte aus Bruchhausen übernehmen.

Bis zum 31. Dezember sind Weltladen und Post noch zu diesen Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr, das gilt auch für Heiligabend und Silvester.

