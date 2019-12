Hochsauerlandkreis. Die Polizei warnt vor Glatteis im HSK. Im Raum Meschede und Olsberg gab es am Silvestermorgen Unfälle

Warnung vor Glatteis im Hochsauerlandkreis

Die Polizei warnt vor gefährlichem Glatteis im Hochsauerlandkreis. „Am Silvestermorgen gab es es schon mehrere Glatteisunfälle wegen überfrierender Nässe in Meschede in Olsberg“, heißt es in einer Twitter-Mitteilung, die die die Polizei am Silvestermorgen verbreitete.

Weiter schreibt die Polizei: „Es ist zu erwarten, dass das ganze Kreisgebiet betroffen sein wird. Bitte fahren Sie vorsichtig und mit angepasster Geschwindigkeit.“