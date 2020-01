Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warnstreik an allen fünf deutschen Standorten

Am Freitag, 31. Januar, von 13.15 bis 14.45 Uhr traten Mitarbeiter aus allen fünf Pfleiderer-Werken in Deutschland zeitgleich in einen 90-minütigen Warnstreik. Die deutschen Pfleiderer- Werke befinden sich in Neumarkt, Arnsberg-Bruchhausen, Baruth, Gütersloh und Leutkirch.

Zum Warnstreik rief die IG Metall auf, in der die Gewerkschaft Holz und Kunststoff integriert ist.

Die Forderungen der IG Metall und der Pfleiderer-Betriebsräte lauten: 1. Entgelterhöhungen von 6 Prozent für eine Laufzeit von 12 Monaten, mindestens jedoch 170 Euro mehr im Monat. 2. Überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütungen. 3. Eine zusätzliche Sonderzahlung von 1000 Euro (alternativ: freie Tage)