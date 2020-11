Voßwinkel: Neuer Geldautomat von Sparkasse und Volksbank

Sparkasse und Volksbank in Voßwinkel unter einem Dach: Die Pressesprecher der beiden Geldinstitute Jörg Werdite (Volksbank) und Matthias Brägas (Sparkasse) bei der Eröffnung.

Voßwinkel. Nach Sprengversuch in Voßwinkel: Sparkasse und Volksbank eröffnen eine weitere gemeinsame SB-Filiale.

Die Sparkasse Arnsberg-Sundern und die Volksbank Sauerland eG haben in Voßwinkel die nächste gemeinsame SB-Geschäftsstelle eröffnet. Ort der gemeinsamen Filiale ist die „alte“ Sparkassengeschäftsstelle an der Voßwinkeler Straße 18a, die nach einem Sprengversuch des Geldautomaten im Mai dieses Jahres wieder Instand gesetzt wurde.

Die Voßwinkeler Filiale der Volksbank schließt somit endgültig ihre Pforten. Geplant war die Schließung bereits seit mehreren Monaten, wurde aber aufgrund der verspäteten Zusammenlegung aufgeschoben. Voßwinkel ist nicht die erste gemeinsame Geschäftsstelle die Sparkasse und Volksbank in ihren Geschäftsgebieten nutzen. Seit vielen Jahren wird in der Sunderner Silmecke ein gemeinsamer Geldautomat betrieben.

Pläne auch für Langscheid

2020 wurde, unabhängig von der Corona Pandemie, der Standort Müschede zusammengelegt und nach dem Voßwinkeler Standort wird zum 30. November auch in Sundern-Langscheid ein Geldautomat in Zusammenarbeit betrieben. Die Kunden der beiden Geldhäuser nutzen vermehrt die umfangreichen Onlineangebote, die ihnen zur Verfügung stehen. So wird der Zahlungsverkehr immer häufiger online abgewickelt und einfach Angelegenheiten mit dem Smartphone erledigt.

Auch das mobile Bezahlen mit Karte oder Smartphone erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit bei den Kunden und löst das Bargeld in vielen Fällen ab. Aufgrund der geringeren Frequentierungen der Geschäftsstellen wollen Sparkasse und Volksbank nun ihre Synergien nutzen und für ihre Kunden in Voßwinkel gemeinsam vor Ort sein.

