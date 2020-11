Der schwer verletzte Motocrossfahrer musste mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Polizei: Voßwinkel: Motocrossfahrer in Spezialklinik geflogen

Voßwinkel. Der 32-Jährige war mit seiner Maschine in Voßwinkel verunglückt.

Auf den Rennstrecke des Motocrossclubs (MCC) in Vosswinkel ist es am Sonntag, 29. November, zu einem Unfall gekommen. Dies bestätigte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde auf Nachfrage unserer Redaktion.

Dabei ist der Fahrer eines motorisierten Zweirades auf dem privaten Gelände so schwer gestürzt, dass er nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst vor Ort mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Hauptamtliche Feuerwehrleute leisteten bei dem Einsatz zudem Tragehilfe. Lebensgefahr habe für den Patienten nicht bestanden, so die Polizei.

MCC-Vorsitzender Detlef Brake teilte auf Anfrage mit, dass es sich um einen „normalen Sportunfall“ gehandelt habe, bei dem ein 32-Jähriger aus Menden auf seiner Motocrossmaschine zu Schaden gekommen sei.