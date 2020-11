Voßwinkel: Adventspakete mit klarer Botschaft für Familien

In seinem Fach wird jedes der 67 Kindergartenkinder in Voßwinkel in diesen Tagen eine Überraschung finden – ein Geschenk des Fördervereins schon vor der Adventszeit. Die Eltern haben Jutebeutel mit Büchern, Spielen und Backzubehör gefüllt, dazu gibt es Plätzchenrezepte mit und ohne Zucker sowie einen Brief an Kinder und Eltern.

„Wir haben uns gefragt, was wir vom Förderverein tun können“, erklärt die Vorsitzende Christina Dünschede. „Denn die Kinder können einem in dieser Zeit schon sehr leid tun.“ Obwohl Erzieherinnen und Eltern das gesamte Jahr über bemüht waren, den Kindern so viel Routinen und Normalität wie möglich zu verschaffen – auch in den kleinen Köpfen drehen sich viele Gedanken um das Virus und seine Folgen.

Corona beschäftigt viele Kinder

Kinder seien unausgeglichen, traurig oder eingeschüchtert von dem, was sie über das Virus mitbekommen, berichten die Mütter. Die Kinder würden sich trotz aller Bemühungen der Erwachsenen Sorgen machen, Fragen stellen wie „Kann das Christkind Corona bekommen?“ oder „Dürfen wir Oma und Opa zu Weihnachten besuchen?“ Zudem seien sie verunsichert, wenn jemand huste oder eine Schnupfnase habe und würden zuhause auch ausdiskutieren, in welcher Familie aktuell welche Regeln gelten, warum andere eventuell Kinder mehr unterwegs seien als sie selbst.

Brief an Voßwinkeler Familien „Liebe Kinder, in diesem verrückten Jahr läuft einfach alles anders, als wir es gewohnt sind. Wir finden es wirklich bemerkenswert, wie toll ihr das mit den Masken und den ganzen Einschränkungen macht. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb möchten wir euch als DANK dafür die Adventszeit ein klein wenig versüßen “, heißt es im Brief des Fördervereins „Stuhlkreis“ an die Familien. Und weiter: „Wir wünschen den Familien einen besinnlichen Advent. Bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie gesund, so dass wir alle zusammen gut durch diese Zeit kommen. Wir freuen uns auf das kommende, hoffentlich bessere Jahr 2021.“

„Wir möchten mit unserer Aktion auch dazu beitragen, dass sich die Familien im Advent zuhause beschäftigen und mehr unter sich bleiben“, sagt Dünschede – auch in der Hoffnung, dass so möglichst risikoarme Weihnachtsfeste im Kreise der Familien möglich sein werden. Für die jüngeren Kinder im Alter von zwei und drei Jahren gibt es zur Beschäftigung ein Wimmelbuch, für die älteren Kindergartenkinder das Spiel „Schwarzer Peter“.

Keks-Ausstecher sind Spende aus Dortmund

Kleine Teigroller aus Holz und Ausstechförmchen für Weihnachtsplätzchen bekommen alle. Sie sind eine Spende aus Dortmund – ein Händler hat sie gestiftet, der in diesem Jahr gezwungenermaßen auf seine Verkaufsstände bei den großen Weihnachtsmärkten im Land verzichten muss.

Sie sollen nun den Voßwinkeler Kindern eine Freude bereiten. Für die weiteren Inhalte der Geschenktüten hat der Förderverein „Stuhlkreis“ aus der eigenen Kasse rund 600 Euro aufgewendet und hofft, dass die Überraschung gut ankommt.

