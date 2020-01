Vorschau auf Messe: So sieht es bei Wesco, APS und Caso aus

Optimistisch blicken heimische Betriebe auf ihre Teilnahme an der Konsumgütermesse „Ambiente“, die vom 7. bis 11. Februar in den Frankfurter Messehallen stattfindet. Der Optimismus heimischer Betriebe liegt begründet in ihrer gefestigten und im vergangenen Jahr teilweise auch ausgebauten Marktposition.

In Frankfurt werden mehr als 4400 Firmen aus 90 Ländern ihre Produkte ausstellen. An den fünf Messetagen werden insgesamt mehr als 130.000 Besucher erwartet, darunter viele Einkäufer aus Handelsunternehmen. Die Messe Ambiente kann nicht von jedermann besucht werden. Sie richtet sich ausschließlich an Fachbesucher. Aus Arnsberg stellen fünf Betriebe aus: Graef, Wesco, Berndes, Cloer und Caso Design. Aus Sundern sind auch fünf Unternehmen vertreten: Severin, Assheuer + Pott Sundern (APS), Blomus, Schulte-Ufer und Goldbach. Unsere Zeitung sprach im Vorfeld der Messe mit Geschäftsführern von Wesco, Caso und APS.

Wesco-Chef: Wir konnten unser Umsatzziel für 2019 noch leicht übertreffen

Egbert Neuhaus, geschäftsführende Gesellschafter der Hüstener Firma Wesco, blickt zufrieden auf das Geschäftsjahr 2019. „Wir haben im vergangenen Jahr das gesteckte Umsatzziel nicht nur erreicht, sondern auch noch leicht übertroffen“, berichtet Neuhaus. Erwartungsgemäß habe vor Weihnachten das Geschäft angezogen und der derzeitige Auftragsbestand lasse auch optimistisch auf 2020 blicken. Wesco beschäftigt insgesamt 235 Mitarbeiter, davon 135 in Hüsten und rund 100 in Schwarzenberg (Sachsen).

„Nach wie vor ist für uns die Ambiente die wichtigste Messe während eines Jahres. Insgesamt zeigen wir innerhalb eines Jahres auf knapp zehn Messen im In- und Ausland unsere Produkte“, berichtet Neuhaus. Wegen Umbauarbeiten in einer Messehalle musste Wesco im Vorjahr in eine andere Messehalle wechseln. „Unsere Stammkunden wurden darüber natürlich genauestens informiert, aber wir wollen natürlich auch neue Kunden gewinnen und waren gespannt, wie der Stand funktioniert“, erinnert sich Neuhaus. Und es habe funktioniert.

Wesco bekam einen 225 Quadratmeter großen Stand auf der Pole-Position, direkt am Eingang zur Ebene 1 in Halle 12. „Damit waren wir sehr zufrieden, wir konnten unsere Standbesucherzahl sogar leicht steigern. Daher wollen wir in der neuen halle bleiben“, lächelt Neuhaus. Über die Neuheiten, die Wesco auf der Ambiente zeigen wird, wollte Neuhaus nicht viel berichten. Denn im Konsumgüterbreich gebe es schnell Plagiate. Letztlich war dem Wesco-Chef zu entlocken: „Wir werden unser erweitertes Abfallsammler-Sortiment vorstellen.“

Am APS-Stand auf der Ambiente 2019 zeigt Vertriebsmitarbeiterin Tanja Woizischke Schalen aus Beton bzw. im Beton-Look. Foto: Martin Schwarz

APS-Messestand in andere Halle

Wegen Umbauarbeiten auf der bisher genutzten Ebene in Halle 3 wird der Gastronomie-Ausstatter Assheuer + Pott Sundern (APS) in die Halle 6 (Ebene 0) ausweichen. APS-Geschäftsführer Johannes Becker sieht dies gelassen, zumal APS in Halle 6 den Stand auf rund 200 Quadratmeter vergrößern kann. APS wird insgesamt 300 Produktneuheiten zeigen. APS hat sich auf den Gastronomiebedarf wie z. B. Schalen, Tabletts, Teller und Gläserfür Hotels- und Gastsätten spezialisiert. Wer heute zum Bufett-Tisch namhafter (Hotel-)Restaurants geht, findet die Speisen in Gefäßen, die häufig von APS stammen.

Die Messe Ambiente genießt bei APS einen hohen Stellenwert, weil viele Fachbesucher aus den Exportländern von APSanreisen. „Wir exportieren unsere Waren in 94 Länder, wodurch wir mittlerweile 60 Prozent unseres Umsatzes durch Exportmachen“, betont Johannes Becker die Export-Bedeutung bei APS. Das Geschäft mit Gastronomiebedarf läuft gut. 2019 war ein gutes Umsatzjahr für APS. Das knapp 120 Mitarbeiter starke Unternehmen hat Marktanteile hinzugewinnen können.

Caso forciert den Kücheneinbau-Bereich

Die auf Bergheim ansässige Firma Caso Design verzeichnete auch im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum - „und dies mittlerweile im 15. Jahr in Folge“, berichtet Caso-Geschäftsführer Peter Braukmann, der zusammen mit seinem Bruder und Firmenmitinhaber Bernd Braukmann das Unternehmen leitet. Rückblickend auf 2013 kann Peter Braukmann sogar sagen: „Im Vergleich 2013 zu 2019 haben wir den Umsatz verdoppelt.“

Auf der Ambiente 2019 am Caso-Stand: Marco van der Kooi und Marie Abraham präsentieren leckere Speisen, die mit einem multifunktionalen Caso-Dampfbackofen (links im Bild) möglich sind. Foto: Martin Schwarz

Die Gründe für den enormen Expansionskurs des heute knapp über 100 Mitarbeiter beschäftigenden Unternehmens sieht Braukmann in einer aufgegangenen Geschäftsstrategie: „Mit unseren hochwertigen Elektro-Kleingeräten für den Küchenbereich können wir uns vom Preisdruck-Kampf im Niedrigpreissektor absetzen. Unsere Kunden sind bereit, für innovative Küchentechnik, die zusätzliche Funktionen in einem ansprechendes Produktdesign bietet, einen Preis zu bezahlen, der ihrem Verständnis für ein gutes Preis/Leistungsverhältnis entspricht.“ Das Produktprogramm von Caso Design reicht von der Mikrowelle über Induktionskochfelder bis zu Dampfgarern, Mixern, Toastern, Weinkühlschränken, Vakuumierern und anderem mehr.

Eine Prognose, wie das Jahr 2020 geschäftlich laufen wird, will Peter Braukmann heute nicht abgeben. „Wir müssen abwarten, ob schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft wie der angekündigte massive Arbeitsplatzabbau in der Automobilindustrie die Konsumlaune in den Privathaushalten trüben wird. „Ich will nicht unken, aber mit Prognosen für 2020 sollte man vorsichtig sein“, so Peter Braukmann.

An Produktneuheiten für die Ambiente 2020 kündigt der Caso-Geschäftsführer eine Forcierung des Kücheneinbaubereichs an. „In Frankfurt werden wir Einbau-Weinkühlschränke, Einbau-Backöfen und ein erweitertes Programm an Einbau-Induktionskochfeldern vorstellen“, berichtet Peter Braukmann. Am rund 80 Quadratmeter großen Messestand in Halle 3.1. werde es auch Vorführungen für die Besucher geben.