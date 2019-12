Arnsberg/Sundern. Mehr als 1600 Kinder sind in Arnsberg in diesem Jahr bereits geboren worden. Auch an Heiligabend gab es in den Vorjahren Geburten.

Vorname „Mia“ ist bei Eltern in Arnsberg und Sundern beliebt

Das Fest der Geburt Jesu Christi ist ein Anlass, auch auf die Geburten in Arnsberg und Sundern zu blicken. In diesem Jahr haben bislang 604 neue Arnsberger und 241 Sunderner das Licht der Welt erblickt.

Im vergangenen Jahr gab es im Hüstener Karolinenhospital fünf Geburten an Heiligabend, im Vorjahr war es eine. Wie viel es für das Personal in den vier Kreißsälen und zwei Wehenzimmern in diesem Jahr an Weihnachten zu tun gibt, wird sich zeigen – auch über die Feiertage ist die Geburtsstation des Klinikums Hochsauerland regulär besetzt.

Geburten und Kaiserschnitte

Bis Mitte Dezember sind im Karolinenhospital in Hüsten 1620 Kinder geboren worden. Bei 16 Geburten handelte es sich um Mehrlingsgeburten. Nach Angaben des Klinikums Hochsauerland lag die Kaiserschnittrate in diesem Jahr bei 21 Prozent gegenüber rund 30 Prozent im Bundesdurchschnitt.

Steigende Zahlen

Die Zahl der Geburten im Klinikum Hochsauerland ist in den vergangenen Jahren gestiegen: Während im Jahr 2011 insgesamt 978 Frauen ihr Kind in einem der Hüstener Kreißsäle zur Welt brachten, waren es 2014 bereits 1169 und im vergangenen Jahr 1499 Frauen.

Arnsberg Maria und Josef als Zweitnamen Einige Kinder in Arnsberg und Sundern haben dieses Jahr biblische Namen mit besonderem weihnachtlichen Bezug erhalten. Als alleiniger Name wurde in Arnsberg dreimal Maria gewählt, in Sundern einmal. In Kombination mit anderen Vornamen (Zweitname) gab es 13 mal Maria und viermal Josef.

Begründet liegt das unter anderem in Kreißsaalschließungen an anderen Standorten der Region: So wurde 2017 zum Beispiel die Geburtsstation im Mendener St.-Vincenz-Krankenhaus und im selben Jahr zog die Mescheder Geburtshilfe ins Karolinenhospital um.

Die Geburtenzahlen sind zudem insgesamt wieder etwas angestiegen: So kamen zum Beispiel 2011 nur 566 neue Arnsberger zur Welt, während es im vergangenen Jahr 667 waren. Die Sunderner bekamen 2011 nur 186 Kinder, im vergangenen Jahr 255.

Beliebte Vornamen

Die Top Ten der beliebtesten Mädchenvornamen in Arnsberg nimmt in diesem Jahr Mia ein. Es folgen Lea, Ella, Sophie, Emma, Hannah, Leni, Greta, Hanna und Charlotte. Bei den Jungennamen liegt Ben voll im Trend, gefolgt von Theo, Felix, Paul, Anton, Leon, Elias, Linus, Maximilian und Jonas.

Die beliebtesten Jungennamen in Sundern waren Louis und Julius, jeweils vier neue Sunderner tragen diese Namen. Sieben junge Sundernerinnen heißen Mia – damit ist der Name genauso wie in Arnsberg der beliebteste im Jahr 2019 gewesen.

In ganz Deutschland werden 2019 nach einer Prognose der deutschen Gesellschaft für Sprache wohl Marie und Paul ganz vorne landen, wenn man sämtliche Namen betrachtet. Bei einer reinen Auswertung der Erstnamen für Mädchen hingegen könne Hannah sich an die Spitze setzen.