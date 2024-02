Volle Halle und super Stimmung beim Kinderkarneval Müschede

Arnsberg-Müschede Unter dem Motto „Müschedes kleine Superhelden“ ging es in die große Schützenhalle. Viel Programm und klasse Kostüme sorgten für Spaß.

Einige Hundert kleine und große Jecken waren am Rosenmontag bei freiem Eintritt und familienfreundlichen Preisen wieder der Einladung der Schützenbruderschaft St. Hubertus Müschede zum Kinderkarneval unter dem diesjährigen Motto „Müschedes kleine Superhelden“ in die große Schützenhalle gefolgt. Und diesmal war die Halle wieder voll, wie stets beim Müscheder Kinderkarneval. Der Müscheder Kinderkarneval gehört damitl zu den größten Kinderkarnevalsveranstaltungen in der Region.

Mehr zum Karneval

Dabei erlebten die Kleinen jede Menge Freude und Spaß. Hatte sich die Jugendkompanie um Jugendkompanieführer Matthias Fricke auch in diesem Jahr wieder Einiges an Programm einfallen lassen. Unter der Moderation von Luca Kaderbach und Sebastian Franke gab es jede Menge spannender Aktionen und Spiele wie „Supermans Rennen“, „der hungrige Hulk“, Wonder Womans Limbo“ und viele andere lustige Spiele. Auch das „große“ Königspaar Norbert Hörster und Kerstin Falk und das Kinderkönigspaar Lisa-Maria Sonntag und Laurenz Muschik hatten sich unter die Karnevalisten gemischt und bildeten später die Jury für die Prämierung der besten Kostüme. Gewonnen hat die kleine Helena als Reh, vor Noah als Paw Patrol und Finn als Superman.

Tanzgarden dabei

Für besondere tänzerische Einlagen sorgten wieder die Tanzgarden der HüKaGe und die Kindertanzgruppe des TuS Müschede. Auch die Hüstener Prinzenpaare Daniel der I. der Weltenbummler, Verena die I. die Vielseitige, Lutz der I. der fliegende Biker und Nina die I. die sportliche Tänzerin hatten ihre Aufwartung gemacht und waren erschienen

.Zum Abschluss der Veranstaltung waren sich Kinder, Eltern und Großeltern mal wieder einig: „Der Kinderkarneval in Müschede war wieder ein riesengroßer Spaß. Wir kommen nächstes Jahr garantiert wieder!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg