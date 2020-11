Volksbank Sauerland: Wachstum bei Digital-Premiere verkündet

Arnsberg. Die Volksbank Sauerland auf dem Weg in die Zukunft: Bei der ersten virtuellen Vertreterversammlung wurden gute Zahlen präsentiert.

Eine Premiere: Erstmals in der Geschichte der Volksbank Sauerland wurde aufgrund der andauernden Corona Pandemie nach frühzeitigem Entschluss eine virtuelle Vertreterversammlung durchgeführt. Knapp 100 Vertreterinnen und Vertreter nahmen auf digitalem Wege teil, während in der Hüstener Hauptstelle der Volksbank neben dem Aufsichtsratsvorsitzendem Dr. Volker Verch der stellvertretende Aufsichtsratvorsitzende-Vorsitzende Hermann-Josef Vogt sowie die Volksbank-Vorstände Michael Reitz und Dr. Florian Müller mit Headsets und ausreichendem Abstand in einem Konferenzraum saßen.

Wachstum auf allen Ebene

Bevor die Versammlung startete, gab der unterstützende Genossenschaftsverband eine ausführliche Einweisung zum Ablauf und erklärte den Vertreterinnen und Vertretern, wie Fragen, Wünsche, Anregungen gestellt und die notwendigen Beschlüsse im Rahmen der Versammlung in elektronischer Form gefasst werden. Die Vorstände Michael Reitz und Dr. Florian Müller gaben die Zahlen, Daten, Fakten der Volksbank Sauerland aus dem Jahr 2019 bekannt, und stellten bei Ihrem Ausblick auf das Corona-geprägte Jahr 2020 noch einmal die besondere Chance des genossenschaftlichen Banking heraus. „Keine andere Form des „Banking“ ist so persönlich und so nah an den Menschen und an der Region, in der wir leben und arbeiten, wie unsere“ so Volksbank Vorstand Michael Reitz. Auch die Zahlen lassen sich sehen: Die Bilanzsumme stieg in 2019 von 1,536 Milliarden Euro auf 1,644 Milliarden Euro (+7,1 Prozent). Die Kundenkredite legten um 8,1 Prozent auf 1,464 Milliarden Euro zu ebenso wie die Kundeneinlagen um 7,4 Prozent auf 1,838 Milliarden Euro. Das Gesamtkundenvolumen beträgt 3,302 Milliarden Euro (+7,7%). Stark ausgebaut wurde das digitale und papierlose Bankgeschäft.

3 Prozent Dividende beschlossen

Neben den nahezu einstimmigen Entlastungen für den neunköpfigen Aufsichtsrat und den Vorstand der Volksbank Sauerland wurde mit großer Mehrheit eine Dividendenzahlung in Höhe von 3 Prozent für die Mitglieder beschlossen. Für den Aufsichtsrat standen in diesem Jahr drei turnusmäßige Wahlen auf der Tagesordnung. Prof. Dr. Volker Verch, Hermann-Josef Vogt und Marcus Tuschen gaben allesamt ihre Bereitschaft für eine erneute Wahl in den Aufsichtsrat bekannt und wurden durch die Versammlung für drei weitere Jahre gewählt.

Gute Lösung in Pandemie

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Dr. Volker Verch sagte: „Sicherlich war diese Vertreterversammlung für alle Beteiligten komplettes Neuland und aufgrund der erstmaligen Durchführung ungewohnt. Wir freuen uns aber, dass fast 100 unserer Vertreterinnen und Vertreter das Angebot der virtuellen Versammlung genutzt haben und auch die Abstimmungen ohne technische Probleme erfolgen konnten. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren rundum positiv.“ Dr. Florian Müller von Vorstand der Volksbank ergänzt: „Uns hat natürlich der persönliche Kontakt und informative Austausch mit unseren Vertreterinnen und Vertretern gefehlt. Erste Priorität war und ist für uns aber die Gesundheit aller. Die virtuelle Versammlung war angesichts des Infektionsgeschehens für dieses Jahr eine gute Lösung. Für das nächste Jahr hoffen wir wieder auf eine Versammlung mit Anwesenheit unserer Vertreter, Gäste und Mitarbeiter.“

