Viele Gäste bleiben dem Hüstener Freizeitbad Nass treu

Hüsten. Das Hüstener Freizeitbad dankt Stammkunden in der Corona-Zeit. So bleibt das absehbare Defizit trotz deutlich geringerer Besucherzahl überschaubar.

Die coronabedingte, achtwöchige Komplettschließung im Frühjahr sowie die anschließende Beschränkung der Besucherzahlen in den einzelnen Nutzungsbereichen führen dazu, dass das Hüstener Freizeitbad Nass am Jahresende 2020 deutlich schlechtere Zahlen bilanzieren wird als im Rekordjahr 2019. So wies die Bilanz des vorigen Jahres insgesamt 354.000 Besucher aus, in diesem Jahr hofft Nass-Geschäftsführer Bernd Löhr auf etwas mehr als 200.000 Gäste. Von Anfang Januar bis 25. Oktober kamen rund 165.000 Gäste ins Nass.

Etwa 100.000 Besucher weniger im Vergleich zum Zehn-Monats-Zeitraum 2019

„Bei einem durchschnittlichen Monatsbesuch von knapp 30.000 Gästen fallen zwei Monate Komplettschließung und das anschließende sukzessive Hochfahren des Betriebs in allen Bereichen stark ins Gewicht“, berichtet Nass-Geschäftsführer Bernd Löhr auf Anfrage unserer Zeitung.

Dass trotz der coronabedingten strengeren Nutzungsvorschriften, die für Bad, Sauna und Fitnessbereich Nass-Vital gelten, das Nass dennoch in diesem Jahr bisher 165.000 Gäste zählte, sei auf die Treue vieler Stammkunden zurückzuführen. „Hierfür ist das gesamte Nass-Team den Gästen sehr dankbar“, betont Löhr und spricht dabei auch im Namen von 52 Mitarbeitern, die in Voll- oder Teilzeit fürs Nass tätig sind (Kurzarbeit gibt es dort nicht mehr). 50 Mini-Jobber kommen noch hinzu.

Nutzerzahl-Beschränkungen

Die Stadt Arnsberg billigt dem Freizeitbad Nass schon ein Maximal-Jahresdefizit von 1,75 Millionen Euro zu. „Ich denke, dass wir Ende 2020 das 1,75-Millionen-Defizit nur in einem überschaubaren Rahmen überschreiten“, meint Löhr, wobei dann die jetzt geltenden Bad-Öffnungsbedingungen weiter gelten müssten. Zurzeit dürfen maximal 200 Gäste zeitgleich den Bad-Bereich, maximal 105 Gäste zeitgleich den Saunabereich und maximal 12 Gäste zeitgleich den Fitnessbereich besuchen. Sollte es tatsächlich wieder zu einem Lockdown kommen, würde das Defizit höher ausfallen.

Im Nass ist das Bahnenschwimmen klar geregelt - Thomas Merschhoff aus Hachen praktiziert dies. Foto: Martin Schwarz

Wegen Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen zwei Schwimmern kommt es zu so genanntem „Autobahn-Schwimmen im Sportbecken. Für langsame und schnellere Schwimmer gibt es jeweils zwei Bahnen, in denen sie immer wieder kreisen. Da das Sportbecken über sieben Bahnen verfügt, verbleiben im Endeffekt nur drei Bahnen für Vereine und schulen. Der Schwimmunterricht der Schulen war nach den Sommerferien wieder aufgenommen worden.

Weniger Wasserfläche für Vereine

Vereine müssen aber nun mit den drei Bahnen auskommen und ihre Trainings- und Ausbildungszeiten den verfügbaren Bahnkapazitäten anpassen. Betroffen sind die Schwimmvereine Neptun und Aegir, die DLRG-Ortsvereine Neheim-Hüsten und Arnsberg sowie die Sporttaucher Möhnesee. Darüber hinaus findet im Nass Unterricht für Nichtschwimmer statt.

Die Realisierung eines Bauprojekts hat das Nass auf 2021 verschoben, denn coronabedingt war mehr Planungszeit nötig. So werden die Arbeiten für einen Anbau, in dem ein etwa 140 Quadratmeter großer Ruheraum für Sauna-Gäste entsteht, Ende 2020 ausgeschrieben. Eine Fertigstellung ist für Herbst 2021 geplant. Durch den neuen Ruheraum sollen die Räumlichkeiten für Ruhe und Gastronomie entzerrt und der Bereich mit gastronomischem Angebot attraktiver gestaltetet werden. Für den Sauna-Anbau und einen kleinen Lageranbau sind rund 300.000 Euro veranschlagt.